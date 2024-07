Festejos do padroeiro de Paranapiacaba começam neste final de semana

As comemorações dos 135 anos do Senhor Bom Jesus de Paranapiacaba, padroeiro da vila andreense com característica inglesa, começam neste final de semana.

A programação terá início com um tríduo, conjunto de atividades religiosas que se prolongam por três dias. Nos dias 3, 4 e 5 de agosto (sábado, domingo e segunda) estão previstas missas com o Padre Felix, o Diácono Vavá e o Padre Clemilson, respectivamente, sempre a partir das 19h.

Na terça-feira (6), no mesmo horário, será realizada a tradicional missa pelo Padre Ronaldo e a distribuição do bolo de aniversário do padroeiro. No dia 10 (sábado) a comunidade convida para o bingo solidário às 14h. A arrecadação será revertida para a igreja.

Para encerrar os festejos está marcada a Peregrinação da Fé – Pelos Caminhos do Padre Capra no dia 11 (domingo). O ponto de encontro será às 6h, em frente à Igreja São Sebastião, localizada na Avenida Francisco de Morais Ramos, 40, no centro de Rio Grande da Serra. São 17 km a serem percorridos até a Igreja Bom Jesus de Paranapiacaba, onde será celebrada a missa de recepção aos peregrinos pelo Padre Ronaldo, a partir das 11h30. No local também haverá barracas de comidas e bebidas típicas.

A peregrinação irá passar por edificações históricas, um resgate à história local através da manifestação religiosa. Um dos pontos turísticos é a Igreja Nossa Senhora das Graças, construída em 1949, em Pedreira, Rio Grande da Serra. Outra atração é o monumento Divino Redentor, criado pelo Padre Luiz Capra em 1912, em Campo Grande, Santo André.

Além disso, haverá uma homenagem ao Padre Luiz Capra, um italiano que chegou na região em 1905, sagrou-se 1º Vigário de Santo André e foi o responsável pelo lançamento da pedra fundamental da Igreja do Carmo, atual Catedral e sede da Diocese de Santo André.

Para participar é necessário fazer inscrição pelo e-mail [email protected]. Os organizadores do evento recomendam usar roupas e calçados confortáveis e levar uma garrafa plástica de água. Os participantes podem doar um quilo de alimento não perecível, que serão distribuídos às pessoas em situação de vulnerabilidade social.