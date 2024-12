Festas de fim de ano: como manter o conforto e a segurança do seu pet

As festas de fim de ano são momentos de celebração, confraternização e alegria ao lado de familiares e amigos. No entanto, enquanto os tutores se divertem, os pets podem enfrentar desafios decorrentes das mudanças na rotina, que podem representar riscos à saúde. Para garantir que os animais de estimação também aproveitem as festividades de forma segura e tranquila, é essencial que os pais de pet redobrem a atenção com cuidados simples, adaptando o ambiente e as atividades às necessidades de cada pet.

A médica-veterinária Kelly Carreiro, especialista da Special Dog Company, destaca a importância de manter a calma e a vigilância durante esse período de agitação. “Apesar das festividades, é possível criar um ambiente seguro e confortável para os animais. Com algumas precauções simples, os tutores podem evitar problemas de saúde e garantir que seus pets se sintam protegidos e amados”, explica. A seguir, Kelly compartilha dicas valiosas para que todos – desde os cães mais enérgicos até os gatos mais reservados – vivenciam as festas de fim de ano:

1. Fogos de artifício e ruídos excessivos

A tradicional queima de fogos de artifício durante as festas pode causar grande estresse nos animais, especialmente nos cães, que possuem uma audição muito mais apurada do que os seres humanos. “Os pets podem ficar assustados, apresentar tremores, latidos excessivos ou até tentar fugir de casa”, alerta Kelly. O ideal é manter os animais em ambientes tranquilos e fechados, longe do barulho intenso. Para distraí-los, utilize brinquedos e petiscos.

2. Evite alimentos tóxicos e gordurosos

As ceias de fim de ano costumam ser recheadas de delícias, mas muitos desses alimentos são perigosos para os pets. Chocolate, uvas, nozes, cebolas, alho , pratos gordurosos ou com espinhos podem causar sérios problemas de saúde, como intoxicações ou distúrbios gastrointestinais. “Uma alimentação inadequada pode resultar em vômitos, diarreia e até pancreatite nos pets”, afirma a especialista. A recomendação é oferecer apenas petiscos próprios para animais ou ração de qualidade.

3. Mantenha a rotina de cuidados

Embora as festas tragam momentos de descontração, é fundamental manter a rotina de cuidados com os animais, incluindo alimentação nos horários regulares, passeios e momentos de interação. “Mudanças na rotina podem causar ansiedade nos pets. Mesmo em meio à agitação das comemorações, tente manter os horários fixos de alimentação e passeios, para que o animal se sinta seguro e tranquilo”, sugere a médica-veterinária.

4. Atenção ao excesso de pessoas e decorações de Natal

O aumento no número de visitas em casa pode ser estressante para os pets, especialmente para os mais tímidos. Além disso, as decorações de Natal, como bolinhas, guirlandas e luzes piscantes, podem ser perigosas se manipuladas ou ingeridas pelos animais. Kelly recomenda garantir que as decorações estejam fora do alcance dos pets e que eles tenham um espaço seguro para se refugiar quando a casa estiver cheia de pessoas.

Com as orientações da médica-veterinária, os tutores podem criar um ambiente seguro e acolhedor para seus pets, minimizando riscos e promovendo o bem-estar dos animais. Ao manter uma alimentação adequada, protegê-los de ruídos excessivos e garantir um ambiente tranquilo, os tutores estarão proporcionando uma experiência de fim de ano mais harmoniosa para toda a família – humana e peluda.