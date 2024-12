Festa Nordestina agita São Bernardo no seu segundo fim de semana

Após o sucesso do primeiro fim de semana, a Festa Nordestina segue animando São Bernardo do Campo nos dias 07 e 08 de dezembro de 2024. Realizada na Praça São João Batista, no bairro Rudge Ramos, e com entrada gratuita, o evento oferece atrações culturais, gastronomia típica e a energia marcante do Nordeste, trazendo um pouco dessa rica tradição para o ABC paulista.

Durante os quatro dias de festa, os visitantes poderão desfrutar de uma programação diversificada, que inclui shows de forró pé de serra, forronejo e piseiro, com apresentações de vários artistas e grupos musicais. Além disso, a festa contará com aulas interativas de forró no domingo, proporcionando uma experiência cultural completa para todos os públicos.

A gastronomia nordestina será um dos destaques do evento, com pratos como acarajé, baião de dois, sarapatel, buchada de bode, cuscuz e outros pratos típicos. Para quem preferir outras opções, haverá também torresmo, churrasco, espetinhos, hambúrgueres, pastéis, crepes, doces, churros, sorvetes e uma ampla variedade de bebidas, como chopps, cervejas, refrigerantes, caipirinhas e sucos de frutas.

O evento é voltado para toda a família e contará com espaço kids, além de ser pet friendly e acessível para pessoas com deficiência. Vale lembrar que é proibida a entrada com coolers, alimentos, bebidas ou qualquer tipo de arma no local.

A Festa Nordestina de São Bernardo do Campo é uma realização da Paróquia São João Batista, e MK Produções e Eventos, com apoio cultural da Prefeitura de São Bernardo do Campo. O evento visa promover a integração cultural e proporcionar momentos de lazer e diversão para a comunidade local e visitantes.

Programação de Shows

07/12 – Sábado

16:00H – CLEBER GONZAGA (Forró Pé de Serra)

20:00H – KLECINHO 50graus (Forró/Arrocha/Forronejo/Piseiro)

08/12 – Domingo

13:00H – Aula interativa de Forró

14:00H – OS 3 DO NORTE (Forró Pé de Serra)

18:00H – Mestre ALUÍSIO CRUZ (Forró Pé de Serra)

Endereço: Praça São João Batista, Bairro Rudge Ramos, São Bernardo do Campo – SP

Horários: Sábado 07/12: 12h às 22h / Domingo 08/12: 12h às 22h