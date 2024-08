Festa Literária das Periferias completa 14 anos em novembro e ocupará o Circo Voador, no RJ

Patrimônio Cultural de natureza imaterial do Estado do Rio de Janeiro, a Festa Literária das Periferias (FLUP) chega a sua 14a edição e ocupará um dos espaços mais emblemáticos da capital carioca, o Circo Voador. De 11 a 17 de novembro serão realizados debates, oficinas formativas, apresentações musicais, saraus, lançamentos com participação de grandes editoras, entre outras performances. Nomes da literatura nacional e internacional, personalidades ligadas às artes e à academia vão se reunir para refletir, discutir e celebrar a produção artística e intelectual de mulheres negras.

A 14ª edição da FLUP homenageia a historiadora, poeta e cineasta Beatriz Nascimento, intelectual brasileira que aliou militância política antirracista a pesquisa acadêmica, tendo sido um dos expoentes do feminismo negro. A autora conceituou o quilombo como símbolo de estratégia e inteligência de sobrevivência por meio da agregação e luta em comunidade.

Na Festa Literária das Periferias, o conceito de quilombo concebido por Beatriz Nascimento se refletirá na programação, assim como questões relacionadas às periferias globais em conexão com os movimentos de resistência. Representantes de comunidades regionais, de organizações ligadas às pautas raciais, étnicas, de gênero e climáticas participarão de encontros que propõem fortalecer o debate público sobre as questões das periferias – globais e brasileiras – no âmbito do fórum do G20, que ocorre entre 18 e 19 de novembro, no Rio.

“No momento em que o Rio de Janeiro vai receber as principais lideranças políticas e econômicas mundiais, a FLUP trará vozes de destaque que pensam as periferias atlânticas internacionais no ciclo de debates denominado Periferias 20”, observa Julio Ludemir, diretor-fundador da FLUP.

100 mulheres negras

As trajetórias de 100 mulheres negras que, ao longo de séculos, contribuíram para a construção do Brasil também terá destaque na programação. Organizado pelas professoras e pesquisadoras Thaís Alves Marinho e Rosinalda Corrêa da Silva Simoni, o “Dicionário Biográfico: Histórias Entrelaçadas de Mulheres Afrodiaspóricas” será lançado na FLUP 2024 e coloca em prática a máxima de Beatriz Nascimento “precisamos falar de nós mesmos”.

Cronograma

Entre 11 e 17 de novembro, no Circo Voador, as atividades da FLUP serão realizadas das 13h às 22h30. A programação inicia com debates e termina ao som de grandes apresentações musicais. A programação é gratuita.

Sobre a FLUP:

A Festa Literária das Periferias – FLUP tem como missão propor outras experiências literárias, por isso atua em territórios periféricos abrindo caminhos para que livros, ideias e experiências antes à margem cheguem mais longe. Em 12 anos atuando no Rio de Janeiro, a FLUP já passou pelo Morro dos Prazeres, Vigário Geral, Mangueira, Babilônia, Vidigal, Cidade de Deus, Maré, Biblioteca Parque, Museu de Arte do Rio – MAR e Providência, promovendo encontros entre grandes personalidades da literatura, tanto nacionais quanto internacionais. A FLUP recebeu prêmios e reconhecimento, entre eles, o Faz diferença de 2012, o Awards Excellence de 2016 e o Retratos da Leitura de 2016, respectivamente outorgados pelo jornal O Globo, a London Book Fair e o Instituto Pró-Livro. Em 2020, foi vencedora do Prêmio Jabuti na categoria Fomento à Leitura. Em 2023, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro declarou a FLUP patrimônio cultural imaterial. A FLUP é um festival feito por equipes de produção majoritariamente negras e com mulheres em cargos de liderança.

