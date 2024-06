Festa Junina: veja como preparar um arraiá completo

Para muitos, o mês de junho é a época de recordar um dos eventos mais tradicionais e esperados do ano, que preenche o período com suas quermesses e “arraiás” nas belas Festas Juninas.

As cidades brasileiras colorem-se com suas bandeirinhas e fogueiras, além das comidas tradicionais e danças de quadrilha. Os quitutes e bebidas típicas, como cural de milho, canjica, quentão e vinho quente, alegram a população, e essa época permite que muitos criem sua própria comemoração.

Para saber como preparar um arraiá pra lá de bom, profissionais cadastrados no GetNinjas, o maior aplicativo para contratação de serviços no Brasil, selecionaram algumas dicas. Confira:

Mesa decorativa

A decoração da festa junina é um dos momentos mais aguardados. Não podem faltar as bandeirinhas, as estampas em xadrez, a fogueira (mesmo que seja de mentirinha) e, claro, a mesa que receberá todos os quitutes da festa.

Um cardápio de dar água na boca

E claro que na mesa de decoração não pode faltar a melhor parte: comidas típicas juninas! Ana Regina, chefe de cozinha cadastrada no GetNinjas, sugeriu duas receitas de bolo para deixar a sua mesa bem caprichada. Para a profissional, além do bolo, vale complementar com outras opções bem gostosas dessa época, como milho ou pinhão cozido, arroz doce, canjica, quentão, entre outros.

Confira a seguir as receitas dos dois bolos sugeridos pela Ana Regina.

Bolo de amendoim

Tempo de preparo 60 minutos. Rende até 20 porções.

Modo de preparo:

Massa – 1 xícara (chá) de açúcar, 3 gemas, 1 xícara (chá) de margarina, 2 xícaras (chá) de farinha de trigo, 1/2 xícara (chá) de amido de milho (OPCIONAL), 1 xícara (chá) de amendoim torrado, sem pele e moído, 1/2 xícara (chá) de leite, 1 colher (sopa) de fermento em pó, 3 claras em neve

Cobertura – 1 xícara (chá) de açúcar de confeiteiro, 1 colher (sopa) de leite

Pré-aqueça o forno em temperatura média (180°C). Unte e enfarinhe uma fôrma de furo central grande (25 cm de diâmetro). Bata na batedeira o açúcar, as gemas e a margarina até obter uma mistura cremosa. Sem parar de bater, acrescente alternadamente, a farinha, o amido de milho, o amendoim e o leite.

Retire da batedeira e misture delicadamente o fermento e as claras em neve. Coloque na fôrma reservada e leve ao forno por 35 minutos ou até que um palito, depois de espetado na massa, saia limpo. Deixe esfriar.

Para finalizar, com a cobertura, em uma tigela, misture o açúcar e o leite. Coloque sobre o bolo, salpique o amendoim e deixe secar.

BOLO DE PAÇOCA

3 ovos; ½ x de óleo; 1 x de leite; 1 x de açúcar; 2 x de paçoca; 2 x de farinha de trigo; 1 colher (sopa) de fermento.

Modo de preparo:

Coloque primeiramente os ovos, o óleo, leite e o açúcar no liquidificador e bata bem até misturar e dissolver o açúcar; em uma bacia misture a farinha de trigo, as paçoquinhas, coloque a mistura líquida e bata com bem para agregar todos os ingredientes. Coloque o fermento por último e mexa delicadamente. Transfira essa mistura para uma forma untada e enfarinhada; forma com furo no meio untada enfarinhada. Leve para assar em forno preaquecido a 180º por aproximadamente 40 a 50 minutos ou até enfiar o palito e sair seco.

Para cobertura, misture meia lata de leite condensado, uma caixa de creme de leite e aqueça apenas para incorporar, desligue o fogo, misture uma xícara de paçoca desmanchada grosseiramente espalhe sobre o bolo decore com paçoca de rolo.

Dica: desenforme o bolo morno para que absorva a cobertura e fique molhadinho. Se preferir um bolo menos doce pode retirar o açúcar (a paçoca já contém açúcar) e você poderá utilizar essa cobertura também no bolo de amendoim

Arraiá sem farra não é arraiá

A animação não poderia ficar de fora em um bom São João. Com isso, André Irrera, profissional da área de recreação em festas e cadastrado no GetNinjas, indicou algumas brincadeiras típicas que não podem faltar, como pescaria, tiro ao alvo, jogo das argolas, boca do palhaço, corrida de saco, cabo de guerra, corrida do ovo na colher, dança da laranja na testa e o famoso correio elegante. Segundo André, a maioria dos materiais utilizados podem ser recicláveis, usando garrafas pets e derivados, por exemplo.

Aos que desejarem deixar a festa ainda mais animada para dançar a famosa quadrilha, recorrer a um animador de festas pode ser a melhor opção. “O recreador é peça indispensável na condução das atividades. Ele é o responsável por organizar as gincanas, além de ser o ”juiz” das partidas. Além disso, os recreadores são a “alma” do evento, sendo os responsáveis pela interação e a participação prazerosa dos participantes”, explica o profissional.

Fim de festa: quem vai arrumar essa bagunça?

Todo anfitrião da festa sabe que limpar toda a bagunça e a sujeira não é tarefa fácil. Esse pode ser o momento mais cansativo aos que desejam dar a sua própria festa, contudo, existem formas de facilitar todo o processo de limpeza. Segundo Madeleine Lisboa, fundadora da Central de Diaristas e profissional cadastrada no GetNinjas, deixar lixeiras em pontos estratégicos para o descarte do lixo é fundamental para facilitar a limpeza do local. Se o número de convidados para a festa for alto, é aconselhável a contratação de um profissional de limpeza para auxiliar na manutenção dos banheiros, além da cozinha.

“Após a festa junina, é essencial realizar uma limpeza minuciosa para garantir que o espaço fique impecável. Serviços de manutenção pós-evento incluem a remoção de resíduos de alimentos e bebidas, limpeza de pisos, remoção de decorações e recolhimento de lixo e, além disso, a higienização de banheiros e a desinfecção de áreas de grande circulação, garantindo um espaço limpo e impecável pós festa Junina”, completa Madeleine.

No GetNinjas, é possível encontrar mais de 500 tipos de serviços: cozinheiras, decoradores e serviços de limpeza entre outros que são oferecidos por mais de 5 milhões de profissionais cadastrados na plataforma. Para mais informações sobre a contratação de serviços, baixe o aplicativo “GetNinjas: Clientes” e faça seu cadastro. Em seguida, é só escolher o tipo de serviço que deseja, e contar mais detalhes sobre a solicitação. Ao concluir o pedido, é possível acompanhar o status da solicitação em tempo real enquanto aguarda o contato de até quatro profissionais para realizar a negociação e escolher qual deles pode atender melhor a demanda.