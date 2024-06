Festa Junina nos Hospitais – Doutores da Alegria levam Arraiá a nove hospitais públicos

Como ocorre desde 2012 em São Paulo (SP), a associação Doutores da Alegria promove uma autêntica festa junina nos hospitais públicos em que realiza seu programa semanal de visitas. Desta vez, entre os dias 24 e 27 de junho, o Arraiá dos besteirologistas homenageia um dos principais representantes da arte popular nordestina do século XX, o cantador de poesia e repentista cearense Patativa do Assaré (1909 – 2002).

Apresentando-se pelas corredores e leitos dos hospitais em formações que se alternam entre quintetos e sextetos, os artistas visitam o ITACI – Instituto de Tratamento do Câncer Infantil (24/6), o Instituto da Criança – ICR (24/6 e 25/6), o Hospital Santa Marcelina (24 e 25/6), o Hospital Geral do Grajaú (25/6), o Hospital do M’Boi Mirim (26/6), o Hospital do Mandaqui (26/6), o Hospital do Campo Limpo (26/6), o Hospital Universitário da USP (27/6) e o Hospital Geral de Ferraz de Vasconcelos (27/6).

Inspirado pela obra do homenageado, o elenco recria quadrilhas juninas com músicas populares e também de sua própria autoria, recita poesias e distribui correios elegantes e piadas. O cortejo se aproxima dos pacientes, acompanhantes e profissionais de saúde, convidando-os a pular galope, passar por túneis e fazer um passeio cômico na roça.

“Nosso Arraiá é um tributo ao legado poético e encantador de Patativa do Assaré, cidadão do mundo que nos cativou com suas palavras, músicas, dizeres, contos e trocadilhos”, comenta Guilherme Wander, artista orientador dos Doutores da Alegria.

Patativa do Assaré – Com uma linguagem simples e poética, Antonio Gonçalves da Silva retratou a vida sofrida e árida do sertão nordestino. Nascido em Assaré (CE), ganhou o apelido em alusão à ave, considerada uma das mais melodiosas entre as espécies de pássaros, pela forma como recitava suas poesias, ainda na infância.

Projetou-se nacionalmente com o poema “Triste Partida”, de 1964, musicado e gravado por Luiz Gonzaga. Seus livros, traduzidos em vários idiomas, inspiraram até estudos na Universidade de Sorbonne, na França, pela cadeira de Literatura Popular Universal.

DOUTORES DA ALEGRIA

ARRAIÁ JUNINO 2024 – EM SÃO PAULO

De 24 a 27 de junho, início do cortejo às 10h.

Nos hospitais:

24 de junho, segunda-feira.

Inst. De Tratamento do Câncer Infantil (ITACI) – R. Galeno de Almeida, 148 – Pinheiros

Instituto da Criança – ICr – Av. Dr. Enéas C. de Aguiar, 647 – Cerqueira César

Hospital Santa Marcelina – R. Santa Marcelina, 177 – Itaquera

25 de junho, terça-feira

Hospital Geral do Grajaú – R. Francisco Octávio Pacca, 180 – Pq. Das Nações

Instituto da Criança – ICr – Av. Dr. Enéas C. de Aguiar, 647 – Cerqueira César.

Hospital Santa Marcelina – R. Santa Marcelina, 177 – Itaquera

26 de junho, quarta-feira

Hospital Municipal do M’Boi Mirim – Estrada do M’Boi Mirim, 5203 – Jardim Ângela

Hospital do Mandaqui – R. Voluntários da Pátria, 4301 – Santana

27 de junho, quinta-feira

Hospital do Campo Limpo – Estrada de Itapecerica, 1661 – Campo Limpo

Hospital Universitário da FMUSP – Av. Prof. Lineu Prestes, 2565 – Butantã

Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos – R. Princesa Isabel, 270 – Vila Correia