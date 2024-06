Festa junina: Governo de SP tem atrações em todo o estado

A Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo preparou uma série de atividades em suas instituições. Entre os destaques, estão: a “Pina Junina” na Pina Contemporânea; o Festival do Milho no Memorial da América Latina; e diversas atividades nas Fábricas de Cultura.



Confira os detalhes a seguir:

Festa Junina da Fábrica de Cultura Jaçanã

A tradicional Festa Junina terá brincadeiras, comidas e músicas típicas do Nordeste. Além disso, o público poderá aproveitar um aulão junino de dança, discotecagem do DJ Lenno e show da banda Bicho de Pé.

Data: 08 de junho, a partir das 14h.

Onde: Fábrica de Cultura Jaçanã, na Rua Raimundo Eduardo da Silva, 138 – Jaçanã, São Paulo.

Como participar: Atividades gratuitas com classificação indicativa livre.

Festa Junina da Fábrica de Cultura Iguape

A festa junina para os moradores do Vale do Ribeira terá apresentação do Grupo de Fandangueiros do Prelado, uma contação de história com cordel e show de Paulla Zeferino e Banda.

Data: 08 de junho, das 15h30 às 21h30.

Onde: Fábrica de Cultura Iguape, na Praça Engenheiro Greenhalgh, 01- Centro Histórico, Iguape.

Como participar: Atividades gratuitas com classificação indicativa livre e libras.

Festa Junina Bloco do Beco

O público poderá celebrar a cultura popular com quadrilha, comidas e bebidas típicas e muita música com o apoio da Fábrica de Cultura Jardim São Luís. A festa é realizada desde 2013 no mesmo lugar da concentração do carnaval, ao ar livre, em uma das principais ruas do bairro.

Data: 08 e 09 de junho, das 12h às 22h.

Onde: Rua Salgueiro do Campo, 612 – Jd. Ibirapuera, São Paulo.

Como participar: Atividades gratuitas com classificação indicativa livre.

Arraiá na Casa de Portinari

Participe de um encontro com artistas da cidade e região, além de grupos de artesanato, ao som da dupla musical “Cajuína”. Formada pelo casal Tamiris Rosa (voz e triângulo) e Jorge Bordinasso (violão e voz).

Data: 09 de junho, às 15h.

Onde: Esplanada do Museu Casa de Portinari, na Praça Candido Portinari, 298 – Centro – Brodowski.

Como participar: Atividades gratuitas com classificação indicativa livre.

Festa Junina e Festival do milho no Memorial da América Latina

Prepare-se para um fim de semana delicioso com a tradicional Festa Junina e o imperdível Festival do Milho no Memorial da América Latina. Além de uma programação musical de primeira, vai ter muita comida típica pra ninguém botar defeito. Espetinhos, sanduíches de pernil, calabresa, acarajés, e até delícias internacionais como pratos texanos, alemães, mexicanos, venezuelanos, baianos e chineses.

Data: 15 e 16 de junho, das 11h às 21h.

Onde: Memorial da América Latina, na Av. Mário de Andrade, 664 – Barra Funda, São Paulo.

Como participar: Atividades gratuitas com classificação indicativa livre.

Festa Junina LGBT+

Em comemoração ao Mês da Diversidade, a festa terá muita comida, com bolo de milho, algodão doce, pipoca e quentão à venda; e música, sob responsabilidade do DJ Tumurto, e o Forró da Macaxeira, que convida o Baile da Pereirinha no ritmo do forró pé de serra. Por fim, um casal de pernaltas faz a recepção do público e animará a quadrilha.

Data: 22 de junho, das 13h às 17h.

Onde: Saguão B e Pátio B do Museu da Língua Portuguesa, na Praça da Luz, s/nº – Centro Histórico de São Paulo, São Paulo.

Como participar: Atividades gratuitas com classificação indicativa livre.

Tradicional Festa Junina da Fábrica no Jardim São Luís

A festa junina terá aulão de forró pé de serra, ministrada pelo Da Ponte pro Roots, e apresentações musicais de Paulla Zeferino e banda e do Domingueira Sertaneja, além de um ateliê aberto para customização de roupas.

Data: 22 de junho, das 12h às 21h.

Onde: Fábrica de Cultura Jardim São Luís, na Rua Antônio Ramos Rosa, 651- Jardim São Luís, São Paulo.

Como participar: Atividades gratuitas com classificação indicativa livre.

Maratona Infantil no Arraiá do MIS

A Maratona Infantil é um programa mensal do MIS, com programação cultural gratuita para crianças e suas famílias. Neste mês, em clima de festa junina, o programa trará, na área externa do Museu, uma imperdível quadrilha. As demais atrações incluem: barracas de jogos típicos como pescaria, boca do palhaço e argolas, além de brincadeiras típicas, como corrida do saco e ovo na colher.

Data: 23 de junho, das 10h às 17h.

Onde: Museu da Imagem e do Som (MIS), na Av. Europa, 158 – Jardim Europa, São Paulo.

Como participar: Atividades gratuitas com classificação indicativa livre.

Pina Junina

A Pinacoteca irá realizar sua primeira festa junina, gratuita e aberta ao público, com a apresentação do tradicional Grupo Cupuaçu e o Pé de Manacá, além dos DJs do projeto Forró dos Ratos, Rodrigo Ferrolho, Ricardo Ferreira e Reine Oliveira.

A praça de alimentação de comidas e bebidas típicas ficará por conta do projeto Pão do Povo da Rua, iniciativa do Instituto de Pesquisa da Cozinha Brasileira que atua no território da Luz (São Paulo, SP) na distribuição de marmitas para os moradores do entorno.

Data: 29 de junho, das 13h às 20h.

Onde: Pina Contemporânea, na Av. Tiradentes, 273 – Luz, São Paulo.

Como participar: Entrada e apresentações gratuitas. Brincadeiras e comidas com custos a confirmar no local. Mais detalhes no link.

Arraiá das Quebradas

A segunda edição da Festa Junina do Museu das Favelas terá show da banda Forró Vila do Sossego, aula de forró com Tiago Paixão e muitas comidas típicas e artesanatos de organizações locais e empreendedores da quebrada.

Data: dia 29 de junho,das 12h às 17h.

Onde: Jardim do Museu das Favelas, na Rua Guaianases, 1024 – Campos Elíseos, São Paulo.

Como participar: Atividades gratuitas com classificação indicativa livre. Brincadeiras e comidas com custos a confirmar no local.

Arraiá do Alto da Serra

Para comemorar o mês de festas juninas, o Museu e o Auditório convidam o público para o “Arraiá no Museu”. A festa terá muita dança, brincadeiras e comidas típicas, além de um animado show do grupo Forró de Rabeca.

Data: 29 de junho, às 15h.

Onde: Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro, na Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista – Campos do Jordão.

Como participar: Inteira R$ 15,00 e meia R$ 7,50.

Sábado caipira no Museu de Arte Sacra

A 2ª edição do Sábado Caipira contará com uma mostra especial de peças do acervo, visita mediada à exposição, apresentação musical da dupla “Canção a 2” e pescaria com a equipe do Museu.

Data: 29 de junho, às 14h.

Onde: Museu de Arte Sacra, na Av. Tiradentes, 676 – Luz, São Paulo.

Como participar: Inscrições na recepção do Museu, com 15 minutos de antecedência. A visita guiada tem duração de 90min. Todas as atividades são gratuitas e com classificação indicativa livre.

Festa Junina na Fábrica Vila Nova Cachoeirinha

Na festa junina o público poderá assistir às apresentações de Valentina Guillén, que traz o show Do Brasil e da Mistura com diversas canções de forró e MPB, e da cantora Anastácia, conhecida como a rainha do Forró.

Data: 29 de junho, das 13h às 17h.

Onde: Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha, na Rua Franklin do Amaral, 1575 – Vila Nova Cachoeirinha, São Paulo.

Como participar: Atividades gratuitas com classificação indicativa livre.

Festa Junina da Brasa

Venha para este dia especial curtir o show do grupo Fundo de Quintal, em clima junino, com muita dança, brincadeiras, comidas típicas e claro, muita diversão para todas as idades.

Data: 30 de junho, a partir das 13h.

Onde: Fábrica de Cultura Brasilândia, na Avenida General Penha Brasil, 2508 – Brasilândia, São Paulo.

Como participar: Atividades gratuitas com classificação indicativa livre.

Festa de São João da Fábrica de Cultura Diadema

O público poderá se divertir com desfile dos bonecões, quadrilha, comidas típicas e apresentações musicais do grupo de forró Mulengo Dengo e do Peleja de Jah, que reúne músicos da cidade de Diadema com a proposta de trazer versões musicais de vários artistas consagrados brasileiros.

Data: 30 de junho, das 14h às 20h.

Onde: Fábrica de Cultura Diadema, na Praça da Moça, s/n – Centro, Diadema

Como participar: Atividades gratuitas com classificação indicativa livre.