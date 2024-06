Festa Junina do Clube Esperia já tem data marcada para os dias 29 e 30 de junho

É dada a largada às comemorações de São João! Presença marcante no calendário paulistano anualmente, o Clube Esperia anuncia as datas para o tradicional arraial. A festa esperiota acontece nos dias 29 e 30 de junho, iniciando às 17h e terminando às 00h no sábado e iniciando às 12h até às 23h no domingo. O evento, além de gratuito aos associados, é aberto ao público com ingressos para convidados.

“É com imensa alegria e orgulho que anunciamos a realização da nossa tradicional Festa Junina no Clube Esperia, festa essa que é um marco no nosso calendário. Este ano, estamos preparando um evento ainda mais especial, com uma programação diversificada e um cardápio repleto de delícias típicas, para reunir nossos associados e suas famílias e amigos em um ambiente de muita diversão e confraternização”, comenta Osvaldo Arvate Júnior, Presidente do Clube Esperia.

O Esperia promete uma agenda e um cardápio bastante tradicionais e divertidos. Com atrações musicais variadas de duplas sertanejas, tributo à Marília Mendonça e quadrilhas, os participantes poderão aproveitar de shows ao vivo além de outros ritmos.

No cardápio, haverá opções para todos os gostos, e claro, os sabores típicos não faltarão: barraca do milho, pastel, churrasco, fogazza, batata frita, caldos, lanche de pernil, quentão, vinho quente, hambúrguer artesanal, e sobremesas tradicionais das festas juninas para adoçar a maior festa da cidade.

A festa terá também uma diversidade de barracas com as clássicas brincadeiras e brinquedos infláveis para as crianças, fazendo a diversão de todo o público.

SERVIÇO – Festa Junina 2024 do Clube Esperia

Dia 29/06 – sábado: 17h às 00h

Dia 30/06 – domingo: 12h às 23h

ATRAÇÕES:

Sábado – 29/06

19h – Banda o Manteigas

21h30 – Banda Tributo a Marília Mendonça

Domingo – 30/06

14h – Quintal Nova Cor, com a participação especial de Almirzinho

17h – Edson e Henrique – Dupla Sertaneja

19h30 – Banda Coldplayers

Tradicional Fogueira

Barracas de comidas típicas

Barracas de brincadeiras

Brinquedos infláveis

Touro mecânico

Local: Clube Esperia

Endereço: Av. Santos Dumont, 1313 – Santana

Telefone: (11) 2223-3300

Site: https://clubeesperia.com.br/

Associados: Entrada livre

Ingressos para convidados:

R$ 30,00 – até o dia 20/06

R$ 40,00 – do dia 21 até o dia 28/06

R$ 50,00 – Convite na porta (29 e 30 de junho)

Convidado: Crianças de 0 a 10 anos GRATUITO

Onde comprar: https://loja.multiclubes.com.br/esperia/ingressos/17

Estacionamento: exclusivo para associados do clube