Festa Junina de Mauá arrecada 1,6 tonelada de alimentos na primeira noite

Começou a 37ª Festa Junina de Mauá, o mais tradicional de meio de ano do Grande ABC. A primeira noite de evento teve muita diversão para toda a família, guloseimas típicas, muita música e solidariedade. Com público estimado em mais de 10 mil pessoas, foram arrecadadas 1,6 tonelada de alimento, ao Fundo Social de Solidariedade do município, e tudo será encaminhado às famílias em situação de vulnerabilidade alimentar. Na noite desta sexta-feira se apresentaram no palco, os artistas locais Gabriel Buscarioli, Luanna Brandão e o show principal foi da cantora sertaneja Naiara Azevedo que esbanjou alegria, animação e simpatia.

Naiara Azevedo se apresentando na 37ª Festa Junina de Mauá (Evandro Oliveira/PMM)

A 37ª Festa Junina de Mauá continua neste sábado. Os portões do Paço Municipal abrem a partir das 18h. No local estão montadas dezenas de barracas de comidas típicas e bebidas, praça de alimentação e parque de diversões. Sobem ao palco, além de Djs, a atração local Léo Oliveira e o show principal ficará por conta do cantor e compositor baiano Tierry. Como a festa tem o objetivo de aliar entretenimento e solidariedade, é solicitado a entrega de um pacote de farinha de trigo ou de milho.

Confira a lista de atrações principais e locais, além dos itens a serem doados em cada noite de evento:

Primeiro Final de Semana

• 08/06 – Tierry (1 pacote de farinha de trigo ou de milho)

◦ Atrações locais: Léo Oliveira



• 09/06 – Xande de Pilares (1kg de açúcar ou 1 litro de óleo)

◦ Atrações locais: Robson Lango e amigos, Pagode e Resenha





Segundo Final de Semana

• 14/06 – Maneva (1 pacote de açúcar ou achocolatado)

◦ Atrações locais: Rodrigo Alencar (Banda Pallas), Vibração Sol



• 15/06 – Sidney Magal (1 pacote de macarrão ou 1 litro de óleo)

◦ Atrações locais: Rubens Lira (Banda O Livro dos Dias), Banda Ecologia

• 16/06 – Barões da Pisadinha (1kg de arroz ou feijão)

◦ Atrações locais: Karine Calvo, Josuel



Terceiro Final de Semana



• 21/06 – Titãs (1 pacote de café)

◦ Atrações locais: Willians Afonso (The Lords), Blackgarden



• 22/06 – Mumuzinho (1kg de arroz ou feijão)

◦ Atrações locais: Samba do Bem, Dan Lorenzo



• 23/06 – Edson & Hudson (1 litro de óleo)

◦ Atrações locais: Roger e Rogério, Erivelton Modesto