Festa Italiana Solidária de Ribeirão Pires celebra raízes italianas da cidade

Neste fim de semana, Ribeirão Pires abre as portas para a 2ª Festa Italiana Solidária, evento que não apenas celebra a culinária italiana, mas também faz uma profunda homenagem à história dos imigrantes que ajudaram a moldar a cidade. A festa, realizada nos dias 21, 22, 28 e 29 de setembro, na Tenda Multicultural do Complexo Ayrton Senna, destaca a cultura e o legado dos primeiros italianos que chegaram à Estância há mais de 130 anos. A combinação de gastronomia típica, música e solidariedade será o ponto central da celebração, que também visa arrecadar fundos e alimentos para instituições sociais locais.

A imigração italiana em Ribeirão Pires começou oficialmente em 16 de fevereiro de 1888, com a chegada das primeiras 74 famílias, oriundas de São Bernardo do Campo, que se estabeleceram na região como parte do Núcleo Colonial. Esses pioneiros, chamados de oriundi, enfrentaram uma série de dificuldades: a terra pouco fértil, a fome, e a solidão da saudade da Itália. No entanto, com muita determinação, construíram novas vidas, contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento de Ribeirão Pires.

Os primeiros italianos trouxeram suas tradições e costumes, e com elas, o desejo de cultivar a terra. Acostumados a plantar trigo e uva para a produção de vinho em sua terra natal, encontraram, porém, dificuldades no solo da cidade. Muitos migraram para outras atividades, como a extração de granito e a criação de olarias, que, na época, eram essenciais para a expansão de Ribeirão Pires. As famílias italianas também deixaram sua marca cultural e religiosa ao iniciarem, em 1893, a construção da Capela de São José, que viria a se tornar a igreja matriz da cidade.

A Festa Italiana Solidária não é apenas uma celebração gastronômica, mas um resgate dessa rica história. Além de pratos icônicos como pizza, polpetone com penne, polenta com frango frito, fogazza e risoto, o evento oferecerá ao público a chance de experimentar o verdadeiro sabor das tradições italianas. Bebidas típicas, como a soda italiana, e sobremesas caseiras também farão parte do cardápio.

Além disso, a festa mantém o compromisso com a solidariedade, refletindo o espírito de união e ajuda mútua dos imigrantes italianos. A entrada é um gesto de generosidade: 1kg de alimento não perecível ou ração para pets, que serão distribuídos entre as 17 instituições sociais que participam do evento. As entidades, que também terão chalés para a venda de produtos gastronômicos, utilizarão o valor arrecadado para apoiar suas ações, como projetos de assistência social, educação e proteção animal.

Culturalmente, a Festa Italiana também proporciona uma série de apresentações que buscam enaltecer as tradições artísticas da colônia italiana e valorizar os talentos locais. Fred Rovella, carinhosamente conhecido como “o Rei das Festas Italianas”, retorna para Ribeirão Pires depois de sua participação de sucesso na edição de 2023, trazendo clássicos da música italiana que farão o público viajar no tempo. Além de Rovella, grupos de músicos e artistas locais também farão parte da programação, reforçando o papel de Ribeirão Pires como um polo cultural.

Histórico – O sucesso da primeira edição, em 2023, que atraiu mais de 20 mil pessoas, reforça as expectativas para que a 2ª Festa Italiana Solidária supere esse número, consolidando-se como uma das tradições mais queridas no calendário de eventos da cidade. Enquanto Ribeirão Pires celebra suas raízes italianas, o público terá a chance de fazer parte dessa história, saboreando pratos tradicionais, contribuindo com causas sociais e se envolvendo em uma rica programação cultural que resgata a identidade da cidade.