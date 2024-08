Festa Italiana de São Caetano valoriza artistas da cidade

Já consolidada como uma das maiores festas temáticas do Estado de São Paulo e do Brasil, a Festa Italiana de São Caetano do Sul está na sua 31ª edição valorizando artistas da cidade e da região, que se apresentam no palco montado no Parque Municipal Província de Treviso, no Bairro Fundação.

“Em todos os quatro sábados de agosto, o horário das 18h30 às 20h é reservado para artistas de São Caetano contemplados pelo edital da Secretaria de Cultura. Essa abertura para artistas da cidade acaba se tornando de fundamental importância, principalmente porque a Festa Italiana já se tornou um patrimônio cultural de São Caetano, criada lá no início da década de 1990, e perdura até hoje, transformando-se na principal demonstração da cultura tradicional de São Caetano”, ressaltou o secretário de Cultura, Erike Busoni.

Uma das apresentações deste fim de semana (10 e 11/8) foi da banda Finestra del Cuore (Janela do Coração), com dois integrantes de São Caetano: o casal Raquel Pirozzi e Paulo Pacito Pirozzi. Raquel, 58 anos, é sorocabana, mas reside em São Caetano há 30 anos, enquanto Paulo (57 anos) é sul-caetanense.

“A Finestra del Cuore está há 35 anos na estrada e, especificamente, aqui em São Caetano estamos desde a primeira edição da Festa. É muito gratificante ter participado diretamente do crescimento do evento e ver no que ele se transformou: uma das maiores festas italianas de São Paulo e do Brasil”, afirmou Paulo Pacito, que viaja pelo Brasil todo com a Finestra del Cuore.

Moradora do Bairro Oswaldo Cruz, Caroline Barnabé, 20 anos, curtiu muito o evento no fim de semana passado. “Estou gostando muito da Festa Italiana. Aqui no parque ficou muito bonito, com as luzes e a decoração. O Mario e o Luigi (cantores) são a melhor atração dessa edição, me conquistaram”, disse Carol.

PRIMEIRA VEZ NA FESTA ITALIANA

Pela primeira vez se apresentando na Festa Italiana, em São Caetano, a Compagnia di Marte participa há 5 anos de eventos culturais e atividades educacionais, com foco no estudo da Armizare, uma arte marcial medieval italiana, catalogada e colocada em texto pelo mestre Fiore dei Liberi e seus alunos.

“Nos apresentarmos na Festa Italiana foi algo muito especial para toda a Compagnia. É incrível estar nesse ambiente cultural e acolhedor, e levar uma parte da cultura e da história marcial da Itália na Idade Média para o público”, resumiu Bruno Hungaro, 28 anos, morador do Bairro barcelona e um dos 50 membros da Compagnia di Marte, que treinam no Espaço Verde Chico Mendes todos os fins de semana.

SERVIÇO

A 31ª edição da Festa Italiana acontece todos os sábados e domingos de agosto (3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 e 25/8), entre as ruas Mariano Pamplona e 28 de Julho, se estendendo ao Parque Municipal Província de Treviso, no Bairro Fundação, sempre a partir das 18h.

Para garantir a total segurança durante todos os dias de evento há monitoramento por câmeras e drones, sendo que a Polícia Militar, a Guarda Civil Municipal e o Conselho Tutelar trabalham em parceria para proteger o público. O evento conta com estacionamento gratuito na Rua Mariano Pamplona, ao lado da Paróquia São Caetano.