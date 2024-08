Festa Italiana de São Caetano terá duas apresentações de encerramento: Toquinho e Mafalda Minnozzi

A 31ª edição da Festa Italiana de São Caetano do Sul terá, pela primeira vez, duas atrações especiais de encerramento: um grande cantor e compositor brasileiro e uma das maiores intérpretes italianas. No sábado, a atração fica por conta de Mafalda Minnozzi e no domingo, último dia da edição de 2024, será a vez de Toquinho, o eterno cantor de Aquarela.

O evento, imperdível, acontecerá neste fim de semana no Parque Província de Treviso, onde está montado o palco principal, e as 32 barracas de comidas típicas italianas ficam espalhadas entre o parque e as Ruas Mariano Pamplona e 28 de Julho, no Bairro Fundação. A entrada é gratuita e, para quem for de veículo, o estacionamento também é grátis. No sábado, o horário é das 18h às 23h, e no domingo, das 18h às 22h.

Além das atrações especiais de encerramento, a Festa Italiana contará com o sempre comunicativo Fred Rovella e apresentações de artistas locais e da região. “A Festa Italiana já se tornou patrimônio cultural de São Caetano, do ABC e do Estado de São Paulo. É uma festa feita para as famílias de todas as origens, de todas as nações e estados, tudo sem perder as suas raízes italianas”, reafirma o prefeito José Auricchio Júnior.

SERVIÇO

Local: entre as Ruas Mariano Pamplona e 28 de Julho, estendendo-se ao Parque Municipal Província de Treviso, no Bairro Fundação;

Horários: sábado, das 18h às 23h; domingo, das 18h às 22h;

Entrada: gratuita;

Estacionamento: gratuito, na Rua Mariano Pamplona, ao lado da Paróquia São Caetano.

Para garantir a total segurança do evento há monitoramento por câmeras e drones, com a presença constante da Polícia Militar e da GCM (Guarda Civil Municipal) para proteger o público.