Festa homenageia a entrada do break nas Olimpíadas 2024 de Paris

Uma grande festa acontece no sábado (1/06), na Casa de Cultura Hip Hop Sul, para comemorar a inclusão do breaking, estilo de dança urbano que foi incluído como modalidade esportiva, nas Olimpíadas 2024, que serão realizadas em Paris, na França.

A comemoração faz parte da programação do Festival Hip Hop Sim, Drogas, Não! que acontece até o final de junho nas Casas de Cultura Hip Hop Sul e Leste, Casa de Cultura do Butantã, e no Centro Cultural Olido, na região central. O festival reúne atividades culturais com a proposta de conscientizar jovens para o perido do uso de drogas e as implicações da dependência em substâncias químicas. O breaking é novidade nos Jogos Olímpicos e deverá contar com uma delegação formada por 16 B-Boys e 16 B-Girls, que vão levar para o mundo a arte das ruas.

Para a festa do breaking estão previstas várias apresentações de dança, MC’s, slam e grafite, que estará acontecendo em tempo real durante a festividade.

O Festival Hip Hop Sim, Drogas, Não! é realizado nos dias 01, 08, 22, 23, 28 e 29 de junho, aberto ao público em geral, com acesso 100% gratuito.

“É um grande orgulho fazer parte deste projeto, que nasceu da experiência de vida das pessoas envolvidas e pelo qual queremos fazer um alerta muito importante sobre o perigo das drogas, ao mesmo tempo incentivando a galera a fazer música, dança, poesia e arte, mostrando que isso não combina com dependência em drogas”, comenta André de Souza idealizador e coordenador do festival.

Ex-dependente químico, Souza teve como inspiração sua própria trajetória de vida. Após travar uma árdua luta contra o vício, ele comemora estar livre da dependência das drogas há 20 anos. “Me tornei produtor cultural e também um terapeuta sistêmico em dependência química, passando a ajudar pessoas que ainda sofrem com esse problema”, relata.

Sobre o festival ele ainda acrescenta que será uma forma importante para levar, principalmente o público adolescente, conscientização sobre o perigo do uso de drogas.

“Por meio de apresentações e oficinas, vamos dar um papo reto sobre os benefícios que nossa cultura traz ao nosso corpo e mente, e que usar drogas não nos levará a lugar algum. Nossa caminhada dançando, cantando e grafitando pode nos levar a um mundo de sucesso, sabedoria e conquistas”, afirma.

SERVIÇO

Festa Breaking nas Olimpíadas

“Festival Hip Hop SIM. Drogas, Não!”

Quando: Dias 01 de junho

Onde: Casa de Cultura Hip Hop Sul

Mais informações no site do projeto: hiphopsim.com.br