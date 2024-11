Festa e atos marcam o Dia da Consciência Negra

Nesta quarta-feira, 20 de novembro, o Brasil celebra pela primeira vez o Dia Nacional de Zumbi dos Palmares e da Consciência Negra como feriado nacional. Esta mudança significativa foi implementada com a aprovação da Lei nº 14.759, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em dezembro de 2023. Anteriormente, a data era reconhecida como feriado apenas em seis estados e cerca de 1.200 municípios.

O Ministério da Igualdade Racial enaltece essa conquista como um marco na valorização da cultura e história afro-brasileira. “A celebração nacional convida toda a sociedade a refletir sobre a identidade brasileira, incentivando a valorização das diferenças e a promoção de uma nação mais inclusiva e diversa”, afirma o ministério.

A escolha do dia 20 de novembro remonta à história do Quilombo dos Palmares, localizado na Serra da Barriga, atual estado de Alagoas. Este foi um dos maiores refúgios para negros escravizados na América Latina, abrigando cerca de 20 mil pessoas. Em 1694, o quilombo foi destruído, e no ano seguinte, seu líder Zumbi dos Palmares foi assassinado, tornando a data emblemática para a população afrodescendente.

Uma série de eventos especiais ocorrerá na Serra da Barriga, local do Parque Memorial Quilombo dos Palmares. A programação é organizada pelos ministérios da Cultura e Igualdade Racial, Fundação Palmares, Secretaria Estadual de Cultura de Alagoas e Universidade Federal de Alagoas (Ufal). As atividades incluem apresentações culturais diversas e homenagens que destacam figuras históricas como Zumbi e Dandara dos Palmares.

Um aplicativo lançado pela Fundação Palmares permite visitas virtuais ao parque, exibindo peças arqueológicas significativas para entender os povos que habitaram a região. Para os visitantes presenciais, o aplicativo oferece recursos interativos como selfies com representações de figuras históricas do quilombo.

Em todo o Brasil, diversas atividades celebram o Dia Nacional de Zumbi dos Palmares e da Consciência Negra. O Ministério da Igualdade Racial lançou um hotsite com um mapa de eventos programados em várias regiões.

No Nordeste, onde há uma alta concentração de população negra, ocorrem debates, rodas de conversa e festivais culturais. Em São Luís, o Festival Zumbi Vive homenageia o legado histórico do povo negro e combate o racismo. Na Bahia, uma exposição fotográfica destaca contribuições artísticas afro-brasileiras. Outras ações incluem a abertura do Museu da Diáspora Negra na Paraíba e eventos culturais em cidades como Teresina, Recife e Fortaleza.

Em Sergipe, destaca-se a reinauguração do Museu Afro-Brasileiro em Laranjeiras com apresentações culturais locais. Já em Natal, o Festival Mungunzá promove a arte periférica e resistência cultural.

Essas celebrações refletem um compromisso nacional com a memória histórica e a luta contínua por igualdade racial no Brasil.