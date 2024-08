Festa do Peão começa com disputa acirrada, lesão na arena e mal-estar de cantor

A primeira noite da Festa do Peão de Barretos foi marcada por uma disputa acirrada entre peões e touros, por um competidor lesionado na arena e por um cantor que passou mal durante seu show.

A festa em Barretos (a 423 km de São Paulo) foi aberta na noite desta quinta-feira (15) com o início da fase final do circuito de montarias em touros da PBR (Professional Bull Riders), seguido de shows de Luan Pereira, Lauana Prado e o DJ Lucas Beat no estádio de rodeios.

A final da PBR é a primeira das três competições em montarias em touros programadas para a 69ª edição da festa. Na próxima semana, estarão em disputa os títulos da LNR (Liga Nacional de Rodeio) e do Barretos International Rodeo.

Dos 25 peões que entraram na arena nesta quinta, 13 conseguiram permanecer oito segundos sobre os touros, tempo exigido para que a montaria seja considerada válida. Os outros 12 foram derrubados pelos animais.

A melhor nota da noite foi de Deivid de Souza, peão de São Miguel do Guaporé (RO), que alcançou 87,25 dos 100 pontos possíveis. Na disputa em touros, metade da nota é atribuída ao desempenho do peão e a outra metade se refere à performance do touro.

No caso da montaria mais bem ranqueada, 44,5 pontos foram do competidor e os outros 42,75 pontos foram do touro Mercado Livre. Quando um animal tem desempenho muito ruim, como não pular, por exemplo, o peão tem a chance de realizar uma nova montaria.

Ele ficou somente 0,5 ponto à frente de Elton Toledo, de Ribas do Rio Pardo (MS). Weslei Mendes, de Aparecida do Taboado (MS), somou 86,5 pontos e foi o terceiro colocado na noite de abertura das disputas. O campeão do circuito da PBR será conhecido domingo (18), depois de 33 etapas realizadas em sete estados desde o ano passado.

Entre os atletas que não conseguiram pontuar estava Cleber Henrique Marques, de Cassilândia (MS), que foi derrubado pelo touro Avião das 9 e, no chão, foi pisoteado pelo animal.

A disputa foi interrompida para que o peão fosse atendido e ele deixou a arena amparado pela equipe médica, mas caminhando. Não houve fratura.

Após a primeira noite de montarias, começaram os shows, e Luan Pereira, que fazia sua estreia no principal palco da música sertaneja no país, sofreu um mal-estar e do palco foi encaminhado a um hospital de Barretos, onde segue internado nesta sexta.

“Desde quarta [14] estou penando para ficar de pé, com fraqueza, com mal-estar no corpo. Misturou uma virose com ansiedade com um pouquinho de tudo e acabou me contaminando desde a cabeça ao corpo. E simplesmente me derrubou ontem. Tomei muitos remédios para conseguir fazer o show, muito soro, muita vitamina, mas mesmo assim, no meio do show, não dei conta. Tentei passar por cima do meu mal-estar mas infelizmente não consegui”, disse o artista em suas redes sociais na tarde desta sexta.

PRÓXIMAS ATRAÇÕES

Nesta sexta (16), as disputas no estádio começarão às 18h, com team penning (um trio tem de separar bezerros num curral sem encostar nos animais), três tambores (disputada somente por mulheres, que têm de percorrer um circuito triangular formado por três tambores no menor tempo possível), sela americana, bareback (ambas em cavalos) e a segunda noite das finais da PBR, com montarias em touros.

Estão programados oito shows nos três palcos principais -estádio, Amanhecer e trio-elétrico, começando às 21h15, com Rayane & Rafaela no palco Amanhecer, o segundo maior da festa. Em seguida se apresentarão no local Country Beat, Vini & Lucas e Kleo Dibah, que deve iniciar seu show às 5h30 de sábado (17).

No estádio de rodeios a primeira apresentação será de Simone Mendes, às 23h, com Bruno & Marrone e Maiara & Maraisa na sequência. Já o cantor Michel Teló se apresentará às 4h15 de sábado no trio.

A Festa do Peão de Barretos é realizada até o dia 25 no Parque do Peão (rodovia Brigadeiro Faria Lima, km 428), com previsão de receber 900 mil visitantes. Os ingressos custam de R$ 20 a R$ 95. Para este sábado e os dias 23 e 24, só há bilhetes disponíveis para a área externa do estádio -sem acesso, portanto, às montarias e aos shows do principal palco da festa.