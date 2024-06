Festa do Morango faz 40 anos: veja as atrações

A Festa do Morango de Jarinu e Atibaia é uma das mais famosas e típicas do estado de São Paulo. Em 2024, a festa do morango completa 40 anos, mais um motivo para atrair milhares de visitantes que curtem as atrações culturais, as delicias elaboradas a base de morango e claro a gastronomia que tem como um dos destaques o frango crocante com polenta.

A Festa do Morango de Jarinu e Atibaia também tem um mini shopping com lojas de roupas, doces e diversos produtos. É possível encontrar artesanatos e um parque de diversões para crianças, além de uma praça de alimentação bem diversificada com opções gastronômicas de diferentes culturas, como a italiana e a japonesa, que dão um charme ainda maior ao evento

O espaço reúne os produtores de morango de várias cidades que muitas vezes colhem a fruta e levam para vender na festa. Os produtores ainda organizam uma exposição de morangos de dar água na boca. Este ano serão 4 finais de semana. Nos dias 29 e 30 de junho e 06, 07, 13, 14, 20 e 21 de julho. A entrada é gratuita.

Shows e atrações

As apresentações começam as 15 horas aos sábados e domingos, no palco principal, com shows regionais e outros pra matar saudades. Confira a lista.

29 de junho – Ricardo Braga | Carlos Pertrini e Andréa | Tony Araujo com a caravana do Programa do Arquivo Nacional

30 de junho – Tour da Roça | Circuito de cicloturismo

06 de julho – Lauro e Lauri

13 de julho – Wanderley Cardoso e Gatos de Rua (anos 60)

20 de julho – Queima de fotos

20 de julho – Ciro Aguiar | Ângelo Máximo | New Step Dance (Flash Back)

Informações Gerais

Há cobrança de entrada? Não

Há cobrança de estacionamento para veículos particulares? Sim

Há cobrança de estacionamento para ônibus de excursão? Não

Grupos de turismo precisam realizar cadastro prévio? Não

Serviço:

Local: Parque do Morango Duílio Maziero: Estrada Municipal Campo dos Aleixos, acesso pela Rodovia Edgard Máximo Zambotto, km 77

Cidade – Jarinu

Horário – Sábado – 10 às 23 horas | Domingo – 10 às 19 horas

informações: (11) 93474-3252

E-mail: associacao.morango@gmail.com

Facebook: Festa do Morango Atibaia/Jarinu

Instagram: @morango_festaatibaiajarinu