Festa do Cinema Italiano exibe dois filmes inéditos e tem oito pré-estreias em SP

O Festival 8½ Festa do Cinema Italiano volta a São Paulo nesta semana. Apesar de o início da mostra estar agendado para esta quinta-feira, dia 27, a programação tem eventos anteriores abertos ao público.

Nesta terça-feira (25), será realizada a pré-abertura do festival no Espaço Augusta de Cinema, com coquetel às 20h e sessão às 21h. O filme escolhido para dar início à programação é o longa “Ainda Temos o Amanhã”, de Paola Cortellesi.

Já na quarta-feira (26), o diretor Daniele Luchetti participa de uma conversa sobre a escrita no meio cinematográfico. O debate acontece no Instituto Italiano de Cultura de São Paulo, às 19h, e tem entrada gratuita com inscrição pelo site do IICSP.

O último filme de Luchetti, “Segredos”, tem uma sessão especial na quinta-feira (27), às 21h10 no Espaço Augusta de Cinema. Após a exibição, o cineasta participará de um bate-papo com os espectadores.

A programação conta com 10 filmes ao todo, sendo dois longas inéditos e oito pré-estreias. Além de “Ainda Temos o Amanha” e “Segredos”, produções como “O Sequestro do Papa” de Marco Bellocchio, e “Enea”, de Pietro Castellitto, fazem parte da mostra de cinema.

Outro filme inédito que chega a São Paulo é “Maria Montessori – Ensinando com Amor”, de Léa Todorov. O primeiro longa-metragem da carreira da cineasta se passa nos anos 1900, quando uma jovem foge de Paris para esconder sua filha em Roma. Sua vida muda após o encontro com a professora que implementou um novo método educativo para crianças com dificuldades de aprendizagem: Maria Montessori.

Também integram a programação os filmes “Il Boemo”, de Petr Václav, “Zamora”, de Neri Marcorè, “Lubo”, de Giorgio Diritti, “A Imensidão”, de Emanuele Crialese, e “A Última Noite de Amore”, de Andrea Di Stefano.

O festival fica em São Paulo até o dia 3 de julho, com exibições no Espaço Augusta de Cinema, Reag Belas Artes, Cine Satyros Bijou e Cinesystem Frei Caneca. Os valores de ingressos variam conforme a sessão.