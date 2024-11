Festa de um ano de Mavie, filha de Neymar, encanta com atrações e convidados famosos

Uma celebração de aniversário digna de nota foi realizada recentemente para comemorar o primeiro ano de Mavie, filha do renomado jogador Neymar e da influenciadora Bruna Biancardi. Após uma festa inicial em um resort na Arábia Saudita, a segunda celebração ocorreu em território brasileiro, mais precisamente na mansão de Neymar, localizada em Mangaratiba, na deslumbrante Costa Verde do Rio de Janeiro.

O evento, meticulosamente planejado por Bruna Biancardi, teve como tema “Atelier de Arte da Mavie”, refletindo um ambiente criativo e acolhedor. O vestido escolhido para a pequena Mavie foi feito de seda lilás, projetado para garantir conforto à aniversariante. Bruna destacou que a escolha do tecido leve foi pensada para agradar a filha, que prefere roupas que não restrinjam seus movimentos.

A festa contou com a presença de figuras notáveis do cenário nacional, como o apresentador Luciano Huck e o surfista Gabriel Medina. A animação ficou por conta da cantora sertaneja Mari Fernandez, que protagonizou momentos emocionantes ao cantar com Mavie no colo. O pai, Neymar, também participou ativamente da comemoração ao presentear sua filha com joias personalizadas.

Os convidados formaram um seleto grupo que incluía personalidades como Rafael Zulu e Bruninho. As filhas do casal Virginia Fonseca e Zé Felipe também marcaram presença, vestidas com roupas da prestigiada marca Dolce & Gabbana. A festa se destacou pela sofisticada decoração assinada por Andrea Guimarães, conhecida por seu trabalho com celebridades. Elementos coloridos e em tons pastéis decoraram o local, enquanto uma oficina artística foi montada para entreter os pequenos e adultos.

Embora o irmão mais velho de Mavie, Davi Lucca, não tenha podido comparecer devido a compromissos escolares, sua ausência foi compensada pela união dos amigos e familiares presentes. A comemoração foi encerrada com a tradicional canção “Parabéns da Xuxa”, selando uma noite memorável para todos os envolvidos.