Festa de encerramento da Stock Car terá show de Mateus e Cristiano

O Autódromo de Interlagos será palco de uma grande festa de confraternização neste próximo domingo (17/12). Horas depois de o ‘templo do automobilismo brasileiro’ receber as etapas decisivas e coroar os novos campeões da Stock Car Pro Series, Stock Series, BRB Fórmula 4 Brasil e Copa Hyundai HB20, o ronco dos motores dará lugar à música sertaneja. Mateus e Cristiano voltam ao autódromo paulistano e, em cima de um trio elétrico, cantam seus maiores sucessos e fecham com chave de ouro um fim de semana que promete ser inesquecível. A dupla é autora da canção “Stock é Show”, música oficial da Stock Car. A apresentação vai começar às 17h e terá lugar na reta principal do circuito.

“Será um dia mágico, sem dúvidas. Vamos cantar e curtir cada momento em Interlagos. Como todo brasileiro, somos apaixonados pelo automobilismo. E a música que não vai faltar será ‘Stock é Show’, tema oficial que criamos para a Stock Car”, declarou Cristiano.

Máquina de sucessos — Entre os hits mais recentes da dupla estão “Penando para Esquecer”, com participação de Diego e Victor Hugo e que foi escolhida por Marília Mendonça para seu último repertório; “Caco a Caco”, gravada com Guilherme & Benuto; e “Guarda Chuva”, em que os irmãos cantaram ao lado de Bruno e Marrone. Outro grande sucesso composto por Mateus e Cristiano é a canção “Maria Passa à Frente”, que foi gravada por Gusttavo Lima e o Padre Marcelo Rossi.

Com 26 anos de carreira, Mateus e Cristiano emplacaram sucessos como “Se é Pra Falar de Amor”, tema da novela ‘A Favorita’, da Rede Globo, e “Dois Corações e Uma História”, versão da canção eternizada por Zezé Di Camargo & Luciano incluída no projeto ‘Um Barzinho e Um Violão Sertanejo’, da Sony Music.

Os cantores reúnem mais de cem composições e têm como referências musicais Leandro & Leonardo, Chrystian & Ralf, Zezé de Camargo & Luciano, João Paulo & Daniel e Chitãozinho & Xororó.

EVENTO

Show com Mateus e Cristiano

Festa de encerramento da temporada 2023 da Stock Car Pro Series, Stock Series, BRB Fórmula 4 Brasil e Copa Hyundai HB20

Local: Autódromo de Interlagos

Horário: 17h