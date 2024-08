Festa de Barretos termina com recorde de ações do Detran-SP

A Festa do Peão de Barretos termina com um novo slogan em 2024. “Escolha o motorista da vez e evite o xadrez”, mensagem da campanha de conscientização realizada no evento pelo Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP), pôde ser visto em diversos pontos do Parque do Peão e da cidade, onde 4.295 pessoas foram convidadas a participar de um teste educacional do bafômetro, com a divertida possibilidade de parar no xilindró – na verdade, uma cela ao lado de um veículo personalizado para lembrar uma cadeia. Ao lado das brincadeiras, houve ação também nas ruas para fiscalizar e alertar motoristas sobre os riscos de se misturar álcool e direção: a festa chegou ao fim com número recorde em Operação Direção Segura Integrada (ODSI): foram oito, metade em cada semana, com um total de 5.757 motoristas abordados, mais que o dobro de 2023.

No ano passado, para efeito de comparação, foram parados 2.338 condutores em duas ODSIs, uma em cada semana do evento. A elevação no número de veículos fiscalizados, de uma edição a outra, é de 146%. Esse aumento nas operações reflete um movimento empreendido neste ano pelo Detran-SP como parte de uma política de reforço a ações preventivas, e mesmo o amplifica.

Nos primeiros seis meses de 2024, foram abordados 201.298 motoristas em todo o estado, quase o dobro (99,3%) dos 100.959 do mesmo período do ano passado. Parte da explicação está no tamanho maior das equipes que vão às ruas, nas ODSIs. Com elas, a operação, que também cresceu, mas não tanto, em número de um ano a outro, 211 (2023) x 278 (2024), tem maior poder de abordagem.

Em Barretos, quase tudo cresceu. As ODSIs, que contam com a parceria da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Polícia Técnico-Científica, tiveram também mais recusas ao teste do bafômetro: 152, contra 44 na festa passada. Já os casos de alcoolemia registrados diminuíram: foram seis em 2023, e apenas dois neste ano.

Vale lembrar que tanto dirigir sob efeito de álcool – quando o teste do etilômetro aponta o índice de até 0,33 mg de álcool por litro de ar expelido – quanto recusar-se a soprar o bafômetro são consideradas infrações gravíssimas, segundo os artigos 165 e 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), respectivamente.

Van envelopada fez as vezes de ‘xadrez’ para quem reprovasse no teste educativo/Detran-SP

Em ambos os casos, a multa é de R$ 2.934,70 e o condutor responde a processo de suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH). Se houver reincidência no período de 12 meses, a multa é aplicada em dobro – R$ 5.869,40. No caso de direção sob efeito de álcool, quando há nova ocorrência durante o período de suspensão da CNH, além da multa em dobro, o motorista responderá ainda a processo administrativo que poderá culminar na cassação do seu direito de dirigir, se forem esgotados todos os meios de defesa. Neste último caso, ele terá de reiniciar todo o processo de habilitação para voltar a dirigir – e somente após transcorrido o prazo de 24 meses depois da cassação.

Já casos de embriaguez ao volante, considerados crimes de trânsito, acontecem quando os motoristas apresentam índice a partir de 0,34 miligramas de álcool por litro de ar expelido no etilômetro. Os motoristas flagrados nessa situação são conduzidos ao distrito policial. Se condenados, além da multa de R$ 2.934,70 e da suspensão da CNH, poderão cumprir de seis meses a três anos de prisão, conforme prevê a Lei Seca, também conhecida como “tolerância zero”.

A atuação do Detran-SP em Barretos não se limitou ao Parque do Peão, epicentro da maior festa do agro nacional. Nas duas semanas de evento, servidores ligados ao órgão de trânsito, que é vinculado à Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD), circularam por praças da cidade, ruas e shoppings centers, para conscientizar turistas sobre os riscos de aliar álcool e volante.

Nos shoppings, a campanha educativa teve apoio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), que levou a Barretos tablets com um quiz cujas respostas certas ensinavam os participantes os caminhos para um trânsito mais seguro.

Muitos entenderam a importância da campanha. A barretense Simoni Neves, abordada dentro do Parque do Peão, ressaltou o valor da iniciativa. “Hoje vim aproveitar a festa com a minha irmã, mas minha filha nos trouxe e voltaremos com carro de aplicativo. É fundamental que as pessoas tenham consciência e não dirijam depois de consumir bebida alcoólica.”

Letícia Pádua (foto ao lado), que participava da festa acompanhada da família, ficou admirada com o que aprendeu durante a ação. “Eu não conhecia o bafômetro e é interessante sabermos que uma lata de cerveja já é capaz de ser detectada”, afirmou.

As ações de conscientização atingiram cerca de cinco mil pessoas fora e dentro do Parque do Peão, onde foram alcançados quase 3.000 visitantes. As abordagens contaram com orientações e distribuição de materiais da campanha, além do incentivo a que grupos de amigos elegessem um motorista da vez, como diz o slogan.