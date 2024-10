Festa das Nações prossegue neste sábado e domingo em frente à Prefeitura de Nova Odessa

O evento é uma realização da Prefeitura de Nova Odessa e da AEANO (Associação das Entidades Assistenciais de Nova Odessa). São 11 países e suas culinárias e culturas representadas por 11 entidades assistenciais da cidade. 100% da renda da venda dos pratos típicos fica para as ONGs que prestam atendimento à comunidade local.

O evento conta novamente este ano com entrada gratuita, como acontece desde 2022, além de segurança e recinto fechado para garantir o conforto e segurança do público presente. A praça de alimentação será novamente coberta, com mesas e cadeiras, expandindo o próprio espaço interno das barracas das entidades e garantindo o conforme do público.

Para o prefeito Cláudio Schooder, o Leitinho, a Festa é sempre um sucesso, além de ser uma tradição da cidade. O chefe do Executivo deixou um recado especial para toda a população de Nova Odessa e região.

“Quero convidar a todos para a nossa tradicional Festa das Nações, cuja renda das vendas dos pratos fica toda para as nossas entidades assistenciais, ajudando nossas ONGs a pagaram o 13º salário de seus funcionários e a manterem seus à nossa população carente. E os pratos são sempre uma delícia. Além de prestigiarem nossas lindas embaixatrizes, que assumem a bandeira e a causa das entidades que representam nestes três dias de muitos shows e confraternização”, afirmou.

No sábado, à noite, as principais atrações musicais gratuitas serão o Tributo a Elvis Presley com Dalízio Moura e a banda Viva La Vida – Coldplay Tribute Brazil. E no domingo, os shows de fechamento da Festa ficam a cargo da Banda Ecologia – Raul Seixas Cover e do cantor Léo Maia, herdeiro musical do lendário Tim Maia.

Neste sábado, as barracas abrem às 18h, e no domingo, tem o tradicional almoço a partir das 12h – e uma programação que continua ao longo de toda a tarde e noite. Sempre com entrada gratuita.

O recinto da Festa, com total segurança, vai ser montado novamente na Praça dos Três Poderes, na Avenida João Pessoa, nº 777, Centro. O estacionamento gratuito de veículos acontece nas ruas adjacentes.