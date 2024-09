“Festa das borboletas” celebra a estação das flores com linha exclusiva de joias

Com a chegada da primavera, a Rommanel, referência em joias banhadas a Ouro 18K e Prata 925, lança sua mais nova coleção, “Festa das Borboletas”, um verdadeiro tributo à estação das flores. Inspirada nas borboletas, símbolo de transformação e renascimento, a coleção traz peças que refletem a leveza e a beleza da natureza, com tonalidades suaves em azul, verde, lilás e rosa.

A coleção, composta por brincos, colares e um broche exclusivo, oferece a oportunidade de carregar a primavera por onde for. Cada joia captura os movimentos graciosos e formas encantadoras das borboletas, proporcionando um toque de delicadeza e renovação a qualquer estilo. Com um design que privilegia formas orgânicas e detalhes inspirados na natureza, a linha é ideal para quem deseja incorporar um toque de frescor e naturalidade ao seu visual.

Já disponível nas lojas físicas e no site oficial da Rommanel, a “Festa das Borboletas” celebra a pureza da primavera, tornando cada peça um símbolo de sofisticação e transformação. Com 38 anos de tradição e excelência, a Rommanel mais uma vez solidifica sua posição de destaque no mercado de luxo, oferecendo joias que combinam qualidade, inovação e um tributo à beleza da natureza.

Para mais informações, acesse rommanel.com.br e descubra como a coleção “Festa das Borboletas” pode trazer a primavera ao seu estilo.