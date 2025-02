Festa da Uva de Jundiaí: Acessibilidade, Inclusão e Sabores 

A Festa da Uva de Jundiaí 2025 está pronta para entrar para a história como a edição mais acessível e inclusiva de todos os tempos. Com expectativa de receber 300 mil visitantes de diversas partes do Brasil e do mundo, o evento foi planejado para garantir conforto, mobilidade e uma experiência memorável para todos. O Parque da Uva, sede da festa, conta com infraestrutura completa, incluindo banheiros acessíveis, rampas, transporte interno com carrinhos elétricos e empréstimo gratuito de cadeiras de rodas.

Acessibilidade Universal: Um Modelo a ser seguido

A Festa da Uva foi pensada para promover a acessibilidade universal, garantindo que todos, independentemente de suas condições, possam aproveitar o evento. Entre os serviços oferecidos estão:

• Audiodescrição para pessoas com deficiência visual

• Tradução em Libras (Língua Brasileira de Sinais)

• Empréstimo de cadeiras de rodas

• Rampas de acesso a diferentes áreas

• Banheiros acessíveis

• Transporte interno com carrinhos elétricos

Marcela Moro, Secretária de Turismo, Agronegócio e Abastecimento, destaca o compromisso do evento com a inclusão: “Nosso objetivo é atender todos os perfis de público de maneira confortável e hospitaleira, garantindo a melhor experiência possível.”

Destaques da Programação: Encontro Nacional de Motoqueiros Surdos

Um dos grandes momentos da festa será o 2º Encontro Nacional de Motoqueiros Surdos, marcado para o dia 15 de fevereiro. No ano passado, o evento reuniu mil surdos, e para 2025 a expectativa é de um aumento de 50% no número de participantes. Para atender à demanda, a equipe de intérpretes de Libras, que conta com Caroline Gonçalves e Monique Alves, será reforçada.

Caroline e Monique atuam há mais de 10 anos como intérprete. Caroline destaca que em dias normais são feitos pelo menos, 30 atendimentos diários. “…mas em dias de excursões, esse número pode triplicar. Estamos preparados para receber a todos com eficiência.”

Depoimentos: Experiências Transformadoras

A acessibilidade tem sido elogiada pelos visitantes. Carolina Albuquerque, que utilizou o serviço de tradução em Libras, compartilha: “Recebemos todas as explicações para entender os detalhes da festa e da comunidade. Poder tocar nas frutas foi uma experiência indescritível. É a melhor festa que já participei.”

Já Paulo Fonseca, que utilizou o serviço de audiodescrição, afirma:

“A descrição com palavras me ajuda a entender o cenário. É como se eu estivesse vendo tudo. Superar barreiras assim é incrível.”

Pet Friendly: A Festa Também é dos “bichinhos”

Pensando nas famílias que adoram levar seus pets, a Festa da Uva é pet friendly, recebendo animais amigáveis com todo o carinho e estrutura necessária.

Viagem Gastronômica: Os Sabores da Uva e do Vinho

A Festa da Uva é um verdadeiro paraíso para os amantes da gastronomia. Os visitantes encontram uma variedade única de produtos à base de uva, como:

• Frutas in natura

• Suco e vinho artesanal

• Pão de uva, geleias, bolos e sorvetes

• Brigadeiros, bombons e pão de mel com ganache de vinho

• Coxinhas e crepes de uva

• Cervejas artesanais, incluindo o sabor uva

Essa diversidade proporciona uma autêntica experiência gastronômica no mundo da uva, celebrando a riqueza cultural e agrícola de Jundiaí.

Jundiaí: A Terra da Uva

A história da uva em Jundiaí remonta a 1669, quando o cartório do 1º Ofício registrava a venda de vinho produzido localmente. No final do século XIX, com a chegada dos imigrantes italianos, a produção ganhou destaque. Em 1933, a cidade alcançou notoriedade nacional com a descoberta da variedade Niagara Rosada, uma mutação espontânea da Niagara Branca. Esse marco inspirou a primeira Festa da Uva em 1934, que atraiu mais de 100 mil visitantes.

Serviço: Festa da Uva 2025

Datas:

• Janeiro: 23, 24, 25, 26 e 31

• Fevereiro: 01, 02, 07, 08, 09, 14, 15 e 16

Horários:

• Sextas-feiras: das 18h às 22h

• Sábados: das 10h às 22h

• Domingos: das 10h às 21h

Local:

Parque da Uva – Parque Comendador Antônio Carbonari

Avenida Jundiaí, s/n – Jundiaí (SP)

Entrada:

Gratuita, com sugestão de doação voluntária de alimentos não perecíveis. As arrecadações serão destinadas ao Fundo Social de Solidariedade.

Mais informações: festadauva.jundiai.sp.gov.br