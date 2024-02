Festa à Fantasia no Arena Club agita o próximo sábado (10) em Santos

Pré-feriado, Carnaval…Para quem procura folia, vai achar no próximo sábado (10), no Arena Club, em Santos. Inspirado nos bloquinhos de rua, o CarnaFunk vai colocar todo mundo para pular com sua Festa à Fantasia.

A noite vai ser eclética, apresentando o melhor do funk e do pop. As DJs Natasha Princess, Mahina Starlight e o DJ Alvye prometem performances de tirar o fôlego e muitos sets musicais inéditos.

É bom o público caprichar na criatividade, pois piratas, odaliscas, unicórnios, sereias e diversas outras fantasias vão disputar um acirrado concurso para escolher a melhor da noite. Os dias de festas também contarão com open bar premium, novo cardápio de bebidas e outras novidades.

Ingressos

Os ingressos estão à venda no site Articket – CarnaFunk e custam a partir de R$15.

Menores de 18 anos só terão a entrada autorizada com pais ou responsáveis acompanhando ou com a apresentação de um termo reconhecido em cartório.

Sobre o Arena Club

Criado em 2017, o Arena Club surgiu do desejo de criar em Santos um local de entretenimento inédito, oferecendo ao público jovem uma experiência única e inesquecível. O espaço, que tem capacidade para 1.650 pessoas, é também uma alternativa para realização de eventos corporativos e sociais, formaturas e shows.

O Arena Club é uma casa de shows que traz os maiores artistas do Brasil de todos os gêneros musicais e produz festas de diferentes temáticas.

Serviço

CarnaFunk – À Fantasia

Data: Sábado, 10/02

Ingressos:https://articket.com.br/e/1638/mega-pancadao-carna-funk-open-bar