Fest Farm: comidinhas para experimentar no arraiá do Shopping Metrópole

A Fest Farm, festa julina do Shopping Metrópole está chegando! O evento acontecerá de 11 a 14 de julho, das 12h às 21h, no estacionamento externo do empreendimento, na saída do Paço. A festa, que tem entrada gratuita, oferecerá aos visitantes opções variadas de gastronomia, atrações musicais e entretenimento, garantindo diversão para toda a família. Os pets também são bem-vindos!

Parte essencial de toda festa, as comidinhas da Fest Farm vão agradar todos os paladares. Confira abaixo uma lista com algumas opções que você não pode deixar de experimentar.

Nanica

Paçoquitoffee: uma das novidades da marca, a sobremesa é feita com massa de bolacha branca, creme de Paçoquita com leite condensado, banana, Paçoquita com chocolate branco e chantily, finalizada com paçoca moída. Uma excelente escolha para os amantes de doces.

Macaxeira

Bolinho de macaxeira com cupim: delicie-se com esta combinação que une a crocância da macaxeira com a suculência do cupim.

Rota do Acarajé

Acarajé de prato com 3 recheios: experimente o tradicional acarajé, que vem com três recheios à sua escolha: vatapá, camarão seco, duas opções de pimenta à parte e saladinha de tomate e cebola. Uma opção saborosa da culinária baiana para enriquecer sua experiência na festa.

Bendita Bru

Bolo de churros: um sabor queridinho, perfeito para quem não resiste a uma sobremesa doce e aromática.

Costelaria Berlin

Costela no bafo com mandioca cozida: essa costela suculenta e macia, acompanhada de mandioca cozida, é ideal para quem aprecia um bom churrasco.

Hot Dog – O Gordo e o Magro

Big Dog: pão de brioche com duas salsichas, maionese verde e requeijão especial. Uma versão robusta do clássico hot dog, que vai conquistar seu paladar.

Confeitaria Regiane Canuto

Bolo de chocolate com pistache: os visitantes da Fest Farm precisam provar esse bolo, que é feito com massa e brigadeiro de chocolate, com recheio e cobertura de pistache da confeitaria, que oferece várias opções de doces e sabores, todos de autoria própria.

Cabana Burger

Smash Burger: inspirada na popular rede norte-americana Shake Shack, a hamburgueria oferece sanduíches que têm como base um disco fininho e chapeado de carne bovina. Um sucesso garantido.

Avidità

Pizza autoral: conhecida pelo cardápio de pizzas que muda de acordo com os produtos sazonais, a Avidità promete surpreender com combinações únicas e saborosas.

Além disso, a Fest Farm contará com uma seleção de bebidas diversa, oferecida pela Cervejaria Madalena, com Chopps Pilsen, Black, Ipa e de vinho, e pela Grand Cru, com opções em garrafa ou taça dos rótulos Terrapura, Miluna Rosso e Mancura Merlot. Os visitantes também encontrarão água, suco e refrigerantes. O evento tem patrocínio de Ana Maria.

SERVIÇO

Fest Farm – Shopping Metrópole

Período: de 11 a 14 de julho, das 12h às 21h

Local: estacionamento externo, saída do Paço

Endereço: Praça Samuel Sabatini, 200, Centro, São Bernardo do Campo (SP). SAC: (11) 3166-5251

Entrada Gratuita

Evento pet friendly