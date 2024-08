Ferrugem engrossa o time das participações no DVD de estreia de Bruno Diegues

O DVD de estreia do cantor Bruno Diegues, “Mais Uma Noite”, acaba de ganhar um novo convidado especial. Ferrugem se junta a Thiaguinho, Dilsinho, Menos é Mais e Kevin O Chris para participar da gravação do primeiro trabalho solo do ex-vocalista do grupo Jeito Moleque que acontece nesta quarta-feira, 28 de agosto, na High Eventos, na Zona Norte de São Paulo.

Ao todo serão captadas 25 faixas, sendo 13 inéditas, que posteriormente vão ser divulgadas em todas as plataformas de música pelo selo Rooftop, especializado em samba e pagode e parceiro da Universal Music. Bruno, inclusive, vem divulgando trechos de algumas canções do novo trabalho nas suas redes sociais.

“O início da minha carreira solo veio no pós-pandemia! Muita gente me pedindo um projeto lembrando as antigas e novidades também! Montei a banda, equipe e voltamos pra noite com o repertório em aberto! Fomos construindo pouco a pouco! As novas composições vieram na estrada, nas vivências! E depois, buscamos nos compositores amigos, músicas que falassem a mesma língua! Alguns convidados são parceiros de longa data e outros chegaram pra somar nesse novo momento! Espero conseguir o melhor registro possível de ‘Mais uma Noite’. Tento não criar expectativas! Será especial!”, vibra.

Bruno Diegues ganhou notoriedade como vocalista do Jeito Moleque e compositor de sucessos como “Hoje a Noite é Nossa” e “Meu Jeito Moleque de Ser”. Foi também um dos primeiros artistas a gravar composições de Thiaguinho, nos anos 2000, quando o artista chegava na cena do pagode. “Me Faz Feliz”, “Amizade é Tudo” e “Teu Segredo”, transformaram-se em grandes hits na voz de Bruno.

Bruno Diegues atualiza sua carreira em 2024 gravando este projeto com a sua renomada banda conhecida como “Sambafunksoul”. Além do audiovisual, a label “Mais Uma Noite” se tornará um evento de circulação nacional, sempre levando o mesmo título que carrega a marca da sustentabilidade, da cultura e da música para diversas regiões do Brasil e também a nível internacional.

Sempre alinhado com questões ambientais e sociais, o artista traz essa identidade para o espetáculo “Mais Uma Noite” que, em parceria com a OAK Educação e Cultura, desenvolveu um plano de sustentabilidade com intuito de reduzir as emissões de carbono em todas as etapas da apresentação. Diegues reforça que nunca deixou de estar presente na diversidade e como a música transcende pessoas, acredita que juntos é possível fazer coisas maiores e melhores. Em 2008 o grupo Jeito Moleque, até então comandado por Bruno, realizou o projeto DVD Ao Vivo Na Amazônia, que se tornou referência nacional como show carbono neutro. O espetáculo contou com um palco produzido com materiais recicláveis, tratamento de resíduos e ação de plantio de mudas.

Data: Quarta-feira, 28 de agosto de 2024

Abertura: 21:00

Local: High Eventos

Endereço: Rua João Rudge, 115 – Casa Verde – São Paulo – SP

Ingressos: https://www.ticket360.com.br/evento/29496/ingressos-para-gravacao-do-primeiro-audiovisual-do-bruno-diegues-mais-uma-noite