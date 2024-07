Ferrugem em única apresentação no Qualistage turnê em comemoração aos 10 anos de carreira

“Uma década de estrada, trabalho e muita música”. É como Ferrugem se recorda de seus dez anos de carreira, marco que ele festeja em 2024.

Jheison Failde de Souza, como o artista foi batizado ao nascer, celebrará toda a sua caminhada na apresentação da capital paulista. Cobrindo inclusive seus primórdios de sua história artística, como os primeiros shows em rodas de pagode em Campo Grande, bairro fluminense onde cresceu.

Hit orgânico nacional, a faixa “Infância”, do cantor Reinaldo tendo Ferrugem como voz convidada, é considerada por ele sua estreia profissional. “Considero minha participação no DVD do Reinaldo como o marco inicial da minha carreira, profissionalmente falando. Antes disso eu já respirava música, tocava tantã e arriscava algumas composições desde os trezes anos de idade… Mas o sucesso desse dueto, lá em 2014, é o que considero o início de tudo”, explica.

TRAJETÓRIA DE SUCESSO – A assinatura com uma gravadora, a Warner Music, não demorou. Em 2015, lançou seu disco de estreia “Climatizar”, contendo duetos com Alcione e Anitta. O single-título do álbum é um de seus grandes sucessos e, até hoje, é carta marcada no repertório do artista. Seu segundo registro de estúdio, “Seja o que deus quiser” (2017), rendeu mais êxitos, como “O som do tambor” e “Minha Namorada”.

Mas o grande estouro nacional veio no ano seguinte, em 2018, como o audiovisual ao vivo “Prazer, eu sou Ferrugem”, que comemorou a caminhada do músico até ali e trouxe mais hits que fariam parte do seu futuro para sempre. “Pirata e Tesouro”, “Pra Você Acreditar”, “É natural” e “Sinto sua falta” são faixas indispensáveis do cantor.

O projeto seguinte foi o LP ao vivo “Chão de Estrelas” (2019), que rendeu o hit “Até que enfim”. O sucesso continuou, apoiado nos álbuns “Ferrugem em Casa” e “Abre Alas”, de 2020, “Ferrugem em Casa 2” (2021) e “Interessante” (2023); e singles como “Me Perdoa”, “Interessante”, “Tristinha”, “Eu não sou de me entregar” e “Atrasadinha”.

A relação longeva e genuína com o público, assim como sua voz potente e personalidade carismática, fizeram do carioca um dos maiores fenômenos da música brasileira. Ele contabiliza indicações a diversos prêmios – como o Grammy Latino, o Prêmio

Multishow e o Troféu Melhores do Ano (da TV Globo) -, além de lotar apresentações no país. Além disso, o artista tem lotado apresentações país e mundo afora, no decorrer dos anos.

Sua primeira turnê para os Estados Unidos, por exemplo, ocorreu em 2019, com retorno muito bem-sucedido em 2023. Seus primeiros shows na Europa, passando por Portugal e Irlanda, também aconteceram esse ano. Ele também chegou a cantar para mais de 10 mil pessoas, em shows lotados em Angola.

É dos cantores masculinos de pagode e samba mais ouvidos no Spotify Brasil, com mais de 7.4 milhões de ouvintes mensais. Ferrugem ainda possui a impressionante marca de mais de 3 bilhões de visualizações em seus vídeos no Youtube, além de mais de 5,5 milhões de inscritos em seu canal.

Em 2022, apresentou-se no Rock in Rio, o maior festival de música e entretenimento do mundo. Embaixador do Palco Favela, o cantor foi responsável pelo primeiro grande show de pagode da história do evento, em uma das performances de mais destaque da edição. Além disso, representou o clube brasileiro Fluminense (seu time do coração) no show de abertura da final da Libertadores, em 2023, para um Maracanã lotado e cerca de 15 milhões de espectadores apenas no Brasil.

Ferrugem – Turnê em comemoração aos 10 anos de carreira

Dia 3 de Agosto

Show às 22h

Abertura dos portões: 20h

Local: Qualistage

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Classificação: 18 Anos. Menores de 18 anos, apenas acompanhados dos responsáveis legais

Bilheteria Oficial

Shopping Via Parque – Av. Ayrton Senna, 3000 – Barra da Tijuca / Segunda a Sábado das 11h às 20h / Domingo e Feriados das 13h às 20h

Vendas: https://qualistage.com.br/evento/226/ferrugem

Ingressos a partir de R$ 70,00

Capacidade da casa: 9 mil pessoas em pé ou 3.500 sentadas

Acessibilidade

Informações: https://qualistage.com.br/