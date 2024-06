Ferrugem comemora 10 anos de carreira com disco de 32 faixas

É tempo de celebração para Ferrugem. O cantor disponibilizou, na noite desta quinta-feira (20), o álbum “Ferrugem 10 Anos (Deluxe)”, versão final de seu projeto ao vivo comemorativo. A tracklist conta com todas as faixas presentes nos volumes um e dois do show (lançados entre abril e maio), além de quatro novas, totalizando 32 canções. A obra foi gravada em São Paulo, pensada como um audiovisual festivo para o músico.

O lançamento é duplo, já que chega acompanhado de um videoclipe para a inédita “Bolha”, marcada pelo clima de sofrência e superação. Ao meio-dia da sexta-feira (21), o carioca compartilha os clipes das demais músicas.

Dentre as novidades, constam participações de Mumuzinho e Kamisa10 – que se somam a Péricles, Sorriso Maroto, Mari Fernandez, Turma do Pagode e Menos É Mais no lineup de amigos e parceiros musicais que subiram ao palco da gravação com Ferrugem.

“A festa não pára, rapaziada. A ideia desse disco deluxe é reunir as duas primeiras partes desse espetáculo lindo, trazendo ainda as faixas que faltavam pra completar. Agora vocês têm, na íntegra, o registro desse momento tão especial na minha carreira, pra curtir e se emocionar por aí também”, celebra o cantor, que é Jheison Failde de Souza de batismo e começou sua caminhada cantando na cena pagodeira de seu bairro natal, Campo Grande (Rio de Janeiro).

No quarteto de novas gravações, predominam as inéditas ao público: o músico canta “Pouca Vergonha” ao lado do grupo Kamisa10, que versa sobre um relacionamento à distância. Por sua vez, em “Não Era Pra Terminar”, ele divide os vocais com Mumuzinho, seu amigo de longa data.

“Poucas pessoas me conhecem tanto quanto o Mumu. Passamos juntos os perrengues do início de carreira, os shows que pagavam quase nada, as desilusões com o mercado fonográfico… Mas a gente perseverou e seguiu se apoiando. Foi mágico dividir o palco com ele nesse show comemorativo, sabendo de tudo que já vivemos”, divide Ferrugem.

Uma das produções favoritas do fãs, “Lágrima Caindo” (originalmente lançada no álbum “Interessante”, de 2023) conclui a seleção de novidades para o tomo final do projeto.

Gravado em janeiro deste ano, “Ferrugem 10 Anos” teve sua primeira amostra revelada em março, com o lançamento do single “Me Bloqueia”. No mês seguinte, foi lançado o primeiro volume do disco, revelando o sucesso “Apaguei pra Todos”, em parceria com Sorriso Maroto. Trata-se um dos grandes sucessos do ano, nas rádios e também nas plataformas digitais, tendo alcançado a 35ª posição no Spotify.

Por sua vez, o volume dois do disco foi divulgado em maio, juntamente à música de trabalho “Replay”, também muito bem-sucedida.

Antes de seu lançamento, o DVD “Ferrugem 10 Anos (Deluxe)” foi exibido para fãs, convidados e amigos de Ferrugem em São Paulo. A sessão exclusiva ocorreu no Cine Marquise, no Conjunto Nacional, utilizando-se da tecnologia de som de ponta Dolby Atmos.

TRACKLIST: “FERRUGEM 10 ANOS (DELUXE)”

Interessante Todo Amor do Mundo Me Perdoa Atrasadinha Apaguei pra Todos (feat. Sorriso Maroto) Pra Você Acreditar (feat. Sorriso Maroto) Meu Bem (feat. Sorriso Maroto) Me Bloqueia Bagaceira (feat. Turma do Pagode) Tristinha / Bota a Cara (feat. Turma do Pagode) Replay Climatizar / Ensaboado (feat. Kamisa 10) Pouca Vergonha (feat. Kamisa 10) Eu Não Sou de Me Entregar / Tá Na Cara / Sinto Sua Falta Como Pode (feat. Mari Fernandez) Eu Juro (feat. Mari Fernandez) Bolha Distante do Seu Mundo / Tentei Ser Incrível (feat. Menos É Mais) Quem Nunca Saudade Não É Solidão (feat. Marquinho O Sócio) Eu Sou Feliz Assim (feat. Mumuzinho) Não Era Pra Terminar (feat. Mumuzinho) Nossa Vida Parou / Você e Eu Modo Absurdo (feat. Péricles) Dias de Paz (feat. Péricles) De Cama em Cama (feat. Péricles) Me Enganei (feat. Puro Clima) É Natural / Até Que Enfim / Minha Namorada Lágrima Caindo Som do Tambor Paciência Pirata e Tesouro

FICHA TÉCNICA: FERRUGEM 10 ANOS, VOL. 2: REPLAY

Produção Musical: Lincoln de Lima

Produção Executiva: José Parrança

Engenheiro de Gravação, Mixagem e Masterização: Gabriel Vasconcelos

Gravado: ao vivo na Vibra São Paulo

Mixado e masterizado no: Century

Direção: Anselmo Troncoso