Ferrari F8 Tributo será o IPVA mais caro de Campinas em 2025

Em 2025, a Ferrari F8 Tributo, modelo de 2021, será o veículo com o maior Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) na cidade de Campinas, São Paulo. Com um valor estimado em R$ 4,1 milhões, o proprietário deste automóvel deverá desembolsar cerca de R$ 167,5 mil apenas em tributos. A informação foi divulgada pela Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, que projeta arrecadar R$ 975,3 milhões com o IPVA na metrópole.

A Ferrari F8 Tributo foi lançada no Salão do Automóvel de Genebra em 2019 e se destaca por sua performance impressionante, conseguindo acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 2,9 segundos e atingindo uma velocidade máxima de 340 km/h.

O ranking dos cinco veículos que apresentarão os maiores valores de IPVA em Campinas é inteiramente dominado pela marca italiana Ferrari. Confira a lista abaixo:

Ferrari F8 Tributo (2021): Valor venal – R$ 4.187.529; IPVA – R$ 167.501

Ferrari 296 GTS (2023): Valor venal – R$ 4.165.247; IPVA – R$ 166.610

Ferrari F8 Spider (2021): Valor venal – R$ 4.059.280; IPVA – R$ 162.371

Ferrari 296 GTB (2022): Valor venal – R$ 3.645.212; IPVA – R$ 145.808

Ferrari 488 Spider (2018): Valor venal – R$ 3.183.778; IPVA – R$ 127.351

Os números revelam um aumento de 3,8% na arrecadação prevista para Campinas em relação ao ano anterior, que foi de R$ 939,1 milhões. No entanto, a Secretaria da Fazenda ainda espera receber R$ 98,2 milhões referentes ao imposto do exercício de 2024, incluindo juros e multas.

No total, o município conta com aproximadamente 538 mil veículos registrados que são sujeitos à tributação.

Em contraste com os altos valores do IPVA das Ferraris, a motocicleta Muller/TR 18, fabricada em 2005, apresenta o valor mais baixo do imposto na cidade: apenas R$ 20,47, dado seu valor venal estimado em R$ 1 mil. A lista dos cinco IPVAs mais baratos também é composta por modelos de motocicletas:

Muller/TR 18 (2005): Valor venal – R$ 1.024; IPVA – R$ 20

FYM FY 100 (2006): Valor venal – R$ 1.185; IPVA – R$ 24

Triway/Águia L (2006): Valor venal – R$ 1.221; IPVA – R$ 24

Jiangsu DM 800 W XSG (2006): Valor venal – R$ 1.227; IPVA – R$ 25

Triway/Águia L (2007): Valor venal – R$ 1.256; IPVA – R$ 25

A Secretaria da Fazenda também apresentou dados sobre a arrecadação prevista nas cinco principais cidades da região de Campinas:

Cidade 2024 2025 % Americana R$ 201.812.335,95 R$ 208.125.323,65 3,13% Campinas R$ 939.124.038,52 R$ 975.377.225,85 3,86% Hortolândia R$ 101.338.952,46 R$ 113.075.074,34 11,58% Indaiatuba R$ 246.189.906,44 R$ 257.766.043,03 4,70% Sumaré R$ 157.688.241,20 R$ 169.315.585,09 7,37% Total R$ 1.646.153.474,57 R$ 1.723.659.251,96 4,71%

Fonte: Secretaria Estadual da Fazenda e Planejamento

Aqueles que optarem pelo pagamento à vista terão direito a um desconto de até três por cento se efetuarem o pagamento integral dentro do mês de janeiro.