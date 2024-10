Fernando está na roça; Gilsão, Júlia e Luana disputam Prova do Fazendeiro

Em noite de formação de roça em A Fazenda 16, o ex-Masterchef Fernando Presto levou a pior.

O cozinheiro acabou na roça graças a à dinâmica do Poder da Chama, obtido por Gui Vieira. Gui escolheu ficar com o poder branco, dando imunidade a si mesmo e a Sacha Bali, e entregou o poder laranja a Luana Targino.

O poder laranja dizia o seguinte: “Hoje não haverá a tradicional puxada da baia. Você deverá indicar um peão da baia e outro da sede. O segundo roceiro deve escolher um deles para ocupar o terceiro banquinho da roça”. Luana indicou Fernando, que acabou escolhido por Júlia Simoura, a mais votada pela casa, para ocupar o terceiro banquinho.

Já Gilsão foi o indicado do fazendeiro Yuri Bonotto e Luana perdeu na dinâmica do Resta Um. Ela decidiu vetar Fernando da prova do Fazendeiro.

Na noite desta quarta-feira (23), Gilsão, Júlia e Luana vão disputar a Prova do Fazendeiro.