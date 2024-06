Fernando e Sorocaba levam o Churrasco On Fire para São Paulo

A dupla Fernando e Sorocaba, pelo terceiro ano consecutivo, participa do Festival Interlagos, em São Paulo, com o Churrasco On Fire no dia 8 de junho. O festival é o maior evento de experiências do mundo e promete momentos únicos para todas as idades.

O Churrasco On Fire que acontece no Autódromo de Interlagos, na zona Sul de São Paulo, será uma tarde memorável com um open churras irresistível e um show especial de Fernando e Sorocaba. Com um repertório que inclui hits consagrados e novidades que prometem agitar a plateia, Fernando e Sorocaba garantem um momento único e inesquecível para o público.

“Será uma experiência incrível para todos os presentes, com muita música boa e um churrasco de primeira. Contamos com a presença de vocês”, conta Sorocaba.

“Voltar no Festival Interlagos pelo terceiro ano consecutivo é uma honra pra nós. Toda essa atmosfera de velocidade, adrenalina com música e churrasco torna a experiência do público ainda mais especial”, complementa Fernando.

Um dos destaques do evento é o open churras premium, preparado pelo renomado “Team On Fire” em parceria com a Frimesa. O público terá a oportunidade de degustar uma variedade de cortes selecionados, cuidadosamente preparados por talentosos churrasqueiros. O cardápio será uma verdadeira celebração da gastronomia brasileira, garantindo uma experiência sensorial única e deliciosa.

Além do show e do open churras, o Churrasco On Fire reserva diversas surpresas e momentos de interação para o público. A máquina do churrasco, uma estrutura com mais de 22 metros de comprimento, será uma atração à parte, onde Sorocaba fará uma performance única. A máquina do churrasco se transformará em um palco durante o evento, surpreendendo a plateia com seu talento e carisma.

Fernando trará ainda mais diversão e interatividade ao público, tendo um momento especial no palco para cantar e dançar junto aos fãs, com as músicas que estão viralizando no TikTok, garantindo uma atmosfera única e muito animada.

Para uma experiência ainda mais imersiva, o Churrasco On Fire em Interlagos terá um palco em formato de “T” e uma extensa plataforma, proporcionando uma imersão total dos participantes. Com uma estrutura monumental, incluindo um palco grandioso, painéis de LED e cenografia personalizada, o evento promete uma experiência extraordinária.

O Churrasco On Fire conta com uma parceria especial com a Ford, proporcionando aos fãs uma experiência marcante. Como embaixadores da marca, Fernando e Sorocaba prometem algumas surpresas.

Não perca essa oportunidade única de viver seus sonhos em Interlagos com o Churrasco On Fire. Os ingressos já estão disponíveis para compra: https://ingressosmoto.festivalinterlagos.com.br/vendas/ingressos/show-pass.