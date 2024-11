Fernando e Sorocaba apresentam pela primeira em Campinas o Churrasco On Fire

A cidade de Campinas receberá pela primeira vez o Churrasco On Fire, evento da dupla Fernando e Sorocaba. Combinando música ao vivo com open churras premium, o evento será sábado, dia 30 de novembro, na Fazenda Santa Margarida, a partir das 15h.

“Estamos preparando um evento especial para Campinas, e o público pode esperar muita música boa e um open churras impecável. Queremos que Campinas e região venham viver essa tarde com a gente,” convida Sorocaba.

O Churrasco On Fire é conhecido por seu open churras premium, preparado pelo Team On Fire, renomados chefs de churrasco, que traz cortes nobres como picanha, costela, brisket e outros cortes especiais. Os convidados poderão desfrutar de acompanhamentos deliciosos, que vão do tradicional pão de alho à farofa, além de sobremesas como panqueca de doce de leite.

Uma das grandes atrações gastronômicas será a exclusiva máquina de churrasco, uma carreta gourmet desenvolvida exclusivamente pela dupla Fernando e Sorocaba para o Churrasco On Fire com mais de 22 metros de comprimento, equipada com pit smokers, grelhas, varais de defumação, além de um fogo de chão capaz de assar simultaneamente 40 costelas.

O Churrasco On Fire em Campinas contará com um show especial da dupla Fernando e Sorocaba, que promete três horas de sucessos e momentos exclusivos pensados especialmente para o evento.

No palco, além da energia de Fernando e Sorocaba, o público pode esperar por momentos inesquecíveis, como a entrada da dupla dirigindo uma picape da Ford, que também apresentará uma exposição especial de seus últimos modelos no local. Sorocaba fará uma surpresa grande para a plateia e Fernando irá preparar o seu famoso arroz carreteiro em cima do palco.

O Churrasco On Fire já passou por mais de 90 cidades e se consolida como o maior evento gastronômico em público do Brasil. Os ingressos são limitados e estão à venda: https://byma.com.br/event/66d0d63af4e76b000c40a982

“Cada edição do Churrasco On Fire é uma celebração diferente, e estamos preparando algo especial para Campinas. O público pode esperar uma experiência única com muita música e open churras”, finaliza Fernando.

Serviço Churrasco On Fire Campinas

Data: Sábado – 30 de novembro

Horário: 15h

Local: Fazenda Santa Margarida

Ingressos: https://byma.com.br/event/66d0d63af4e76b000c40a982