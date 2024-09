Fernando de Noronha sedia Fórum de Sustentabilidade

Fernando de Noronha, um dos destinos turísticos mais procurados do Brasil, registrou um aumento de 13,36% no fluxo de visitantes no primeiro semestre deste ano, conforme dados do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). No total, 56.948 turistas visitaram o arquipélago, comparado a 50.235 no mesmo período de 2023.

Porém, além das paisagens exuberantes que atraem turistas de todo o mundo, Noronha enfrenta desafios significativos nas áreas ambiental e social. O arquipélago, com suas 21 ilhas e 26 km², abriga mais de 500 espécies marinhas, muitas delas ameaçadas de extinção, além de uma vasta área de proteção ambiental. A preservação desse ecossistema vital é crucial, mas pouco se sabe sobre as dificuldades vividas pelas comunidades locais, que enfrentam questões como acesso limitado à cultura e à saúde mental.

Com o objetivo de conciliar o crescimento do turismo com a sustentabilidade, a Aguama Ambiental promoverá, nos dias 26 e 27 de setembro, o I Fórum de Sustentabilidade e Turismo de Noronha. O evento reunirá especialistas de diversos setores, como poder público, iniciativa privada, ONGs e representantes da comunidade local, para discutir soluções que alinhem o desenvolvimento econômico, social e a preservação ambiental.

Segundo Caio Queiroz, CEO da Aguama Ambiental e idealizador do Fórum, o evento busca abordar as questões socioambientais de forma prática e inclusiva. “Precisamos garantir não só a proteção ambiental, mas também a qualidade de vida das comunidades. O turismo, apesar de vital, elevou o custo de vida, criando um descompasso entre as experiências dos visitantes e a realidade dos moradores, o que afeta a saúde mental coletiva”, destacou Queiroz.

Fórum de Sustentabilidade em Noronha terá aula magna de Dasho Karma Ura e programação variada

A programação do Fórum inclui debates e troca de experiências, com foco em três temas centrais: Turismo Ético, Turismo Sustentável, e Resíduos e Economia Circular. A proposta é desenvolver estratégias colaborativas para o futuro sustentável de Fernando de Noronha.

Entre os destaques da programação está a aula magna de Dasho Karma Ura, presidente do Centro de Estudos do Butão e criador do Índice de Felicidade Bruta (FIB). O indicador mede o desenvolvimento de um país, levando em conta não apenas fatores econômicos, mas também qualidade de vida, conservação ambiental, desenvolvimento sustentável e preservação cultural.

De acordo com Queiroz, a escolha de Karma Ura, reflete a necessidade de dar maior visibilidade à população local, muitas vezes excluída das iniciativas voltadas para preservação e turismo. “Uma comunidade saudável, fortalecida e feliz é essencial para garantir a continuidade de projetos socioambientais e turísticos. São os moradores que sustentam essas ações a longo prazo”, destacou Caio.

A abertura do evento contará também com a presença de Thallyta Figueirôa, Administradora Geral de Fernando de Noronha, e Renata Rocha, fundadora do programa YOUniversality. No segundo dia, Renata Hilário, representante do Pacto Global da ONU, e Fernanda Cortez, da Menos1Lixo, darão continuidade à programação.

Além dos painéis, o Fórum incluirá atividades culturais e recreativas no dia 27, como uma feira gastronômica com restaurantes locais e apresentações musicais do DJ Vitor Kurc e o cantor Ricardo Ninja na Praça dos Remédios. A comunidade poderá participar de uma aula de ioga conduzida por Renata Rocha.

No dia 29, o evento se encerrará com a exibição de documentários na Praça São Miguel, com filmes como Mulheres na Conservação, Ilha das Flores e ESG Kite.

Fórum em Noronha nasce de longa parceria com o arquipélago

A iniciativa de realizar o I Fórum de Sustentabilidade e Turismo em Fernando de Noronha surgiu da sólida relação de Caio Queiroz com o arquipélago. Desde 2017, a Aguama Ambiental e Mídia Sustentável, sob sua liderança, atua na região com projetos que vão desde a reciclagem de vidro e cultivo de plantas nativas até o uso de energia renovável e atenção às necessidades dos moradores locais. O CEO da empresa desenvolveu um vínculo profundo com a comunidade, empreendedores e líderes locais, conhecendo de perto a realidade e os desafios do polo turístico.

“Nosso objetivo com o Fórum é fortalecer a conexão entre todos os envolvidos para acelerar iniciativas que contribuam para o desenvolvimento sustentável de Noronha”, explica Queiroz.

Com o apoio de diversos patrocinadores, o projeto destina 20% dos recursos obtidos para deixar um legado no arquipélago. Entre as ações já realizadas estão a doação de laptops e instrumentos musicais, a iluminação de prédios públicos, internet gratuita para a biblioteca pública, coletores seletivos de resíduos, viveiro de mudas e a criação de um espaço em formato de geodésia, voltado para lazer e cultura da comunidade, com muita música, cultura e cinema.

Município Responsável

O Fórum faz parte do Programa Município Responsável, desenvolvido pela Aguama Ambiental para promover a gestão responsável e o desenvolvimento em polos turísticos. A iniciativa busca integrar comunidade, poder público e setor privado, incentivando a responsabilidade socioambiental, geração de renda e preservação cultural.

O evento já foi realizado na praia do Preá, no Ceará, em 2023 e 2024, e terá uma edição em Olímpia, São Paulo, ainda neste ano. “Nosso papel é impulsionar o desenvolvimento sustentável, unindo a inteligência natural à tecnologia e ciência de dados para deixar um impacto positivo por onde passamos”, conclui Queiroz.

SERVIÇO

I Fórum de Sustentabilidade e Turismo em Noronha

Data: 26 e 27 de setembro

Local: Arquipélago de Fernando de Noronha

Programação e link para inscrição: Link

Organização: Aguama Ambiental