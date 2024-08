Fernando Araújo, o “Skatista Cego”, ganha documentário no Canal Off

Fernando Araújo, conhecido como Skatista Cego, que tem como propósito inspirar pessoas com deficiência a encarar os medos e vencer os desafios diários através do esporte, ganha um documentário que acompanha seu dia a dia em treinos, competições, viagens e momentos com seus amigos e familiares. O “Skate no Escuro” será lançado no programa Off Docs, do canal Off.

Durante o documentário, Nando viaja para São Paulo pela primeira vez de carro, acompanhado de seu treinador Léo Scott, que desenvolveu, junto com ele, um método para skatistas com deficiência visual, no qual utiliza uma bengala própria para o skate, e de seu preparador físico Lício Pam, que treina com ele no espaço olímpico do Rio. Em determinados momentos, o filme reproduz, por meio de uma câmera subjetiva, o ponto de vista do skatista em uma simulação de como seria sua visão comprometida pela cegueira, trazendo o espectador para dentro do universo do Skatista Cego.

“É muito bom poder mostrar minha perspectiva para todos entenderem um pouco mais da nossa rotina. Outra coisa que é importante também, é poder inspirar, através desse documentário, as pessoas que, por algum motivo ou condição, acabam acreditando que o skate não é para elas. Quero mostrar que o skate é para todas as pessoas e, quem sabe, essa não era a inspiração que faltava para elas acreditarem em si mesmas”, explica Nando.

Entre os personagens, o protagonista também visita e interage com Bob Burnquist, um dos maiores skatistas do mundo, seu ídolo de infância e que, agora, é seu companheiro de equipe. “Poder mostrar o método criado pelo Léo (seu treinador), a interação com os outros skatistas, como o próprio Bob, que me apoiam e estão sempre me dando força nas manobras, reforça que no skate você não está sozinho”, ressalta.

No ápice do curta, Fernando participa do STU, maior campeonato do país. Competindo na categoria PSC, ele se emociona ao cravar uma manobra inédita. A competição, com toda sua visibilidade, representa mais do que uma medalha, no qual seu objetivo não é ganhar, mas sim ser inspiração a tantos outros jovens skatistas que desejam conquistar seus sonhos apesar de qualquer dificuldade que possa existir.

O filme é uma coprodução da Soul Filmes, da Companhia Amazônica de Filmes e do Canal OFF. Foi dirigido e montado por Rafael Papa, que também é skatista e já produziu diversos documentários e séries de esportes outdoors.