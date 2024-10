Fernandinho se apresentará no Qualistage

O cantor e compositor de música gospel Fernandinho será a atração do Qualistage, marcada para o próximo dia 5 de outubro. Com mais de duas décadas de carreira, Fernandinho é conhecido por sucessos como “Grandes Coisas”, “Faz Chover”, “Galileu”, “Uma Nova História” e “Todas as Coisas”. Fernandinho tem sido uma referência para muitos cristãos, através do louvor, tem tocado corações e mudando destinos.

“Prepare-se para ser parte de uma noite inesquecível, na qual cantaremos juntos novas canções e tantas outras que marcaram diversas gerações”.

O músico promete reunir milhares de fiéis, para uma noite de ministração que vai muito além da música gospel. A “Tour Único – Brasil” de Fernandinho é mais do que um evento musical – é um marco na vida daqueles que estão dispostos a alcançar mais de Deus.

Tour Único – Brasil

Fernandinho

Apresentação em 5 de outubro – sábado

Show às 21h

Abertura dos portões: 19h

Local: Qualistage

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 – Barra da Tijuca, RJ

Classificação: 16 anos. Sujeito a alteração por decisão judicial.

Bilheteria Oficial: Shopping Via Parque – Av. Ayrton Senna, 3000 – Barra da Tijuca, RJ – Segunda a Sábado das 11h às 20h / Domingo e Feriados das 13h às 20h

A partir de R$ 70,00

Vendas no https://qualistage.com.br/fernandinho

Classificação: 16 anos. Menores de 16 anos acompanhados dos responsáveis legais

Capacidade: 9 mil em pé / 3500 sentados

Acessibilidade

Informações: https://qualistage.com.br/