Fernanda Venturini retorna às quadras no Vôlei Master 2024

No último sábado, 16 de novembro, o Centro de Desenvolvimento do Voleibol Enel, localizado em Saquarema, foi palco do início da edição 2024 do renomado Vôlei Master, o maior evento dedicado à modalidade. Este encontro anual não apenas celebra a paixão pelo esporte, mas também oferece uma oportunidade única para os aficionados reverem ícones que marcaram época. Nesta edição, a medalhista olímpica Fernanda Venturini, que conquistou o bronze em Atlanta 1996, fez seu retorno às quadras após uma pausa de 12 anos.

Fernanda Venturini, atualmente com 54 anos, compartilhou suas motivações para participar do evento: “Sempre ouvi falar muito bem do Vôlei Master. É como uma grande celebração do vôlei. Então, por que não aproveitar essa experiência?”, ponderou. Conhecida por manter um estilo de vida ativo e saudável, ela revelou: “Cuido muito de mim mesma. Pratico musculação, pedalo e faço stand-up paddle. Não sinto mais dores e estou comprometida em ter uma velhice saudável. Para mim, isso é mais que um hábito; é um estilo de vida que me permite estar aqui hoje para desfrutar deste momento.”

O convite para integrar as categorias 35+ e 45+ do time Superball Vôlei, de Minas Gerais, partiu do técnico Hércules Souza, amigo pessoal da ex-jogadora. Mesmo com apenas um treino prévio ao torneio junto às novas companheiras de equipe, Venturini está confiante no desenvolvimento do entrosamento durante as partidas.

“Treinei pela primeira vez na véspera da competição. Desde 2012 não tinha contato com a bola de vôlei. No começo, senti certa desorientação espacial, algo esperado após tanto tempo longe do esporte. Porém, já no jogo me senti mais adaptada em termos de posicionamento e defesa”, relatou Fernanda.

A estreia foi marcada por uma performance notável da ex-atleta. Em momentos cruciais do confronto contra o Suguibol, também de Minas Gerais, Fernanda destacou-se ao realizar uma sequência impressionante de seis pontos consecutivos no saque durante o segundo set. O Superball Vôlei saiu vitorioso por 2 sets a 0 (parciais de 25/22 e 25/21).

Em relação ao espírito competitivo que ainda a impulsiona, Fernanda concluiu: “O Vôlei Master é realmente um evento encantador e é muito gratificante jogar aqui em Saquarema. Por que não viver essa experiência? No entanto, mesmo em um ambiente descontraído como este, eu jogo para vencer. Estamos determinados a lutar pelo título.”