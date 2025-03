Fernanda Valença, namorada do rapper Oruam, fez sua estreia no Carnaval da Mangueira

Fernanda Valença, influenciadora e namorada do rapper Oruam, fez sua estreia no Carnaval carioca ao desfilar pela escola de samba Mangueira, no primeiro dia de apresentações do Grupo Especial. Com um traje que evocava as cores rosa e lilás, a influenciadora trouxe para a avenida uma homenagem às “Águas Matriciais”, simbolizando os conceitos de vida, nascimento e renascimento.

A temática das “Águas Matriciais” se relaciona profundamente com a cultura banto, representando o princípio da vida. Fernanda destacou a importância desse simbolismo em sua passagem pela Sapucaí: “Na avenida, as Águas Matriciais representam um dos significados de Kalunga: o princípio da vida. Esses espaços de nascimento e renascimento foram fundamentais na história dos povos bantos, que deixaram um legado significativo ao chegarem ao Rio de Janeiro. Estou feliz e honrada por fazer parte dessa história tão poderosa”, afirmou.

Este evento marca um momento significativo na carreira de Fernanda, especialmente considerando que sua estreia ocorreu pouco tempo após Oruam ter enfrentado duas prisões em uma semana. Apesar dos desafios pessoais, a influenciadora aproveitou a oportunidade para brilhar na famosa avenida.

A presença de Fernanda na Sapucaí ressalta não apenas seu papel como influenciadora digital, mas também como uma figura cultural que se conecta com a rica história do samba e suas raízes africanas.