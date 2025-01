Fernanda Torres vence prêmio de melhor atriz do Satellite Awards

A atriz brasileira Fernanda Torres foi recentemente laureada com o prêmio de Melhor Atriz em Filme de Drama durante a 29ª edição dos Satellite Awards, evento promovido pela International Press Academy (IPA), uma respeitável organização composta por jornalistas de entretenimento nos Estados Unidos. O reconhecimento ocorreu neste domingo (26), em uma cerimônia que destacou as melhores performances do cinema global.

Fernanda, que vem se destacando internacionalmente, recebeu o prêmio por sua notável atuação no filme “Ainda Estou Aqui“, dirigido por Walter Salles. Este longa-metragem não apenas garantiu à atriz o Globo de Ouro, mas também figura entre os concorrentes ao Oscar 2025, consolidando ainda mais sua trajetória de sucesso.

Na disputa pelo prêmio, Fernanda Torres superou renomadas atrizes como Angelina Jolie, Lily-Rose Depp, Nicole Kidman, Saoirse Ronan e Tilda Swinton, demonstrando seu talento em um seleto grupo. Embora “Ainda Estou Aqui” também estivesse na corrida para Melhor Filme Internacional, acabou sendo superado pela produção checa “Waves”.

A premiação contemplou um total de 35 categorias, abrangendo tanto o cinema quanto a televisão. As indicações foram originadas a partir de exibições antecipadas em prestigiados festivais de cinema ao redor do mundo, incluindo BAFTA, Cannes e Veneza. Devido a incêndios florestais que afetam a região de Los Angeles, a cerimônia do 29º Satellite Awards foi adiada, e uma nova data será divulgada em breve.

Em meio às celebrações, a atriz Fernanda Montenegro também expressou seu entusiasmo pelas indicações de “Ainda Estou Aqui” e pela vitória de sua colega Fernanda Torres ao Oscar.

O filme “Ainda Estou Aqui”, onde Fernanda Torres interpreta Eunice Paiva, viúva de Rubens Paiva, recebeu um total de três indicações ao Oscar. A aguardada cerimônia está marcada para o dia 2 de março.