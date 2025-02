Fernanda Torres receberá prêmio Virtuosos no Festival de Cinema de Santa Barbara

Fernanda Torres será agraciada com o prestigioso prêmio Virtuosos durante a 40ª edição do Festival Internacional de Cinema de Santa Barbara, que ocorrerá na Califórnia neste domingo (9). A premiação é uma celebração anual que reconhece talentos excepcionais, cujas atuações impactantes em filmes recentes as destacaram na cena cinematográfica nacional.

Segundo informações divulgadas pelo festival, a performance de Torres no filme “Ainda Estou Aqui” foi considerada “estelar”, contribuindo para sua seleção entre os homenageados deste ano. O prêmio Virtuosos já foi concedido a figuras renomadas, como Lily Gladstone, Zendaya, Andrew Scott e Jeremy Strong.

Em um marco significativo para a produção, “Ainda Estou Aqui”, dirigido por Walter Salles e estrelado por Fernanda Torres no papel da protagonista Eunice, recebeu o prêmio Goya, conhecido como o Oscar do cinema espanhol, como a melhor produção ibero-americana. A cerimônia ocorreu no sábado (8), consolidando ainda mais a relevância do filme.

Ademais, o longa-metragem tem se destacado nas bilheteiras brasileiras. Na última semana, “Ainda Estou Aqui” alcançou a marca de quinta maior bilheteira na história do cinema nacional, arrecadando até o momento R$ 85,41 milhões desde seu lançamento nos cinemas em 7 de novembro de 2024.

A recente nomeação do filme para três categorias na próxima edição do Oscar, incluindo a disputada categoria de melhor filme, resultou em um aumento no número de sessões disponíveis nas salas de cinema e ajudou a revitalizar sua performance financeira.

Com uma trajetória promissora e reconhecimento internacional, Fernanda Torres e seu trabalho continuam a brilhar no cenário cultural contemporâneo.