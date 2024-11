Fernanda Torres é coroada “ícone global” pela Vanity Fair

A renomada atriz brasileira Fernanda Torres recebeu recentemente um prestigiado reconhecimento da conceituada revista norte-americana Vanity Fair, sendo aclamada como um “ícone global“. A publicação, datada de 26 de novembro, destaca sua atuação no filme “Ainda Estou Aqui“, ressaltando o impacto e a profundidade de seu desempenho.

A crítica da Vanity Fair elogia Torres por seu “retrato tranquilo, elegante e poderoso“, mencionando que seu trabalho a coloca em uma concorrida lista para o prêmio de melhor atriz, ao lado de estrelas internacionais como Nicole Kidman, Angelina Jolie e Demi Moore.

O artigo também faz referência à herança artística de Fernanda Torres, citando sua mãe, Fernanda Montenegro, uma das figuras mais proeminentes do teatro e cinema brasileiros. Montenegro, que também participa do filme interpretando uma versão mais velha da personagem Eunice, é destacada pela revista como parte do legado que influencia o talento de sua filha.

Dirigido por Walter Salles, “Ainda Estou Aqui” é destacado na matéria como uma produção emergente e impactante. Desde sua estreia no Brasil em 7 de novembro, o filme tem quebrado recordes de bilheteria, atraindo um público de mais de 1,7 milhão de espectadores até 24 de novembro. Este sucesso supera o recorde anterior de Salles com “Central do Brasil”, lançado em 1998.

Baseado na obra autobiográfica de Marcelo Rubens Paiva, o filme narra a história do deputado federal Rubens Paiva, preso e morto durante a ditadura militar no Brasil. Após a trágica perda do marido, Eunice Paiva assume um papel crucial como ativista dos direitos humanos, uma narrativa que ressoa profundamente nas performances marcantes do elenco.