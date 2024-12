Fernanda Torres atraiu a atenção de Hollywood, diz The New York Times

As atrizes Fernanda Torres e Fernanda Montenegro ganharam destaque no jornal The New York Times, o mais influente do mundo, em razão do sucesso de “Ainda Estou Aqui”.

A reportagem afirma que o filme de Walter Salles se tornou um tesouro nacional, levando milhões de brasileiros às salas de cinema, e que a indicação do longa a melhor filme internacional no Oscar é amplamente esperada. Além disso, afirma que Fernanda Torres está atraindo a atenção de Hollywood, o que pode ajudar na indicação ao Oscar de melhor atriz.

A expectativa aumentou depois que ela foi indicada ao Globo de Ouro, na semana passada. Torres afirma que apenas a indicação já seria uma vitória. “Seria uma história incrível seguir minha mãe”, disse a atriz em entrevista ao jornal americano. “Agora, ganhar considero impossível.”

Uma eventual indicação aconteceria 25 anos após Fernanda Montenegro, mãe da atriz, ter concorrido ao Oscar por seu papel no filme “Central do Brasil”, também dirigido por Walter Salles. “Foi muito simbólico para o Brasil”, disse Torres sobre a indicação. “Foi muito bonito.”

Montenegro, porém, perdeu para Gwyneth Paltrow, derrota considerada injusta pelos brasileiros.

Baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, “Ainda Estou Aqui” acompanha a história de Eunice Paiva, papel de Torres, mulher que lutou pelo reconhecimento da morte de seu marido, Rubens Paiva, durante o período da ditadura militar.

Montenegro também participa de “Ainda Estou Aqui”, dando vida à versão mais velha de Eunice. “É um momento muito especial”, disse ela ao The New York Times.