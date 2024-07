Fernanda Montenegro fará apresentação gratuita em São Paulo

Fernanda Montenegro e Itaú Unibanco criam uma nova proposta de apresentação para celebrar o marco de 95 anos de idade da atriz e de seus 80 anos de carreira: uma experiência única e gratuita da emocionante leitura feita pela atriz de trechos do livro “A Cerimônia do Adeus”, de Simone de Beauvoir (1908-1986). O texto, que aborda a visão libertária da filósofa francesa sobre o feminismo e sua ligação de vida com o filósofo Jean-Paul Sartre (1905-1980), teve sua leitura realizada por Fernanda em uma temporada em São Paulo, também patrocinada pelo banco, a qual contou com os dez mil ingressos esgotados em menos de três horas.

A exibição única acontecerá no dia 18 de agosto, às 19 horas, de forma gratuita, no Auditório do Ibirapuera – Oscar Niemeyer. A apresentação será no anfiteatro e terá projeção com som e imagem de alta definição voltada para o famoso gramado na parte traseira deste local, que é um dos principais cartões postais da cidade. A projeção será acessível, com tradução para libras e com área PCD. Ao final da leitura, o palco se abrirá para o gramado e se fará um momento de agradecimento da atriz ao público presente.

A parceria entre Itaú e Fernanda Montenegro é de longa data. Presente em diversas campanhas da marca, recentemente a intérprete foi protagonista do primeiro filme da série que apresenta o movimento Feito de Futuro, no qual ela reforça que está “sempre nascendo, renascendo e nascendo de novo”. Com essa fala, o Itaú Unibanco convida as pessoas a se inspirarem sobre a importância do tempo, do legado e da longevidade.

A partir do dia 12 de agosto, às 18 horas, será possível resgatar até dois ingressos por CPF por meio da plataforma Sympla para gramado ou anfiteatro, conforme disponibilidade de lotação de ambos os espaços.

“Teremos Fernanda Montenegro, a grande referência do teatro brasileiro, nessa leitura em São Paulo, nesse local que também é um marco da cidade. Oferecer esta obra é uma forma de agradecer o público pelos 100 anos de confiança no Itaú Unibanco, com uma das personagens de nosso movimento Feito de Futuro e que está presente na história do Itaú há muitos anos como protagonista de diversas campanhas. Fernanda é, e sempre foi, uma fonte de inspiração. Estar há 80 anos em atividade, chegando aos 95 anos de idade, mostra como ela é uma artista que transcende o tempo e continua a ser relevante. Ou seja: é Feita de Futuro, assim como o Itaú”, diz Eduardo Tracanella, diretor de Marketing do Itaú Unibanco.

“Minha aproximação com a obra de Simone de Beauvoir vem desde quando eu tinha 20 anos ao ler o seu referencial ensaio “O Segundo Sexo”. Essa fundamental feminista é uma personalidade referencial não só na minha geração. O espetáculo, baseado em trechos de suas obras, proposto a mim em 2007 por Sérgio Britto, já com a saúde extremamente debilitada, não se realizou. A ideia permaneceu em mim, tendo como base “A Cerimônia do Adeus”. Foram dois anos organizando o texto, montado em 2009 com direção de Felipe Hirsch e direção de arte de Daniela Thomas, ficando em cartaz em excursão pelo Brasil durante quatro anos. A primeira apresentação somente da leitura foi feita em março de 2023 na Academia Brasileira de Letras. Essa leitura, que hoje apresento, traz a figura de uma mulher referencial, eterna. Simone de Beauvoir nos oferece, na sua obra, a liberdade que ela mesma se impôs e propôs a todas as gerações que a sucederam. Ao finalizar essa temporada que já vem extraordinariamente bem-sucedida aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, agradeço ao banco Itaú este momento tão especial nestes meus 80 anos de profissão”, conta Fernanda Montenegro.

SERVIÇO

Fernanda Montenegro lê Simone de Beauvoir

Data: 18 de agosto de 2024

Horário: 19 horas, com abertura dos portões às 17 horas

Ingressos: Plataforma Sympla, com abertura para resgate de pares de ingressos no dia 12 de agosto, às 18 horas

Local: Auditório do Ibirapuera – Oscar Niemeyer (Av. Pedro Álvares Cabral, 0 – Ibirapuera, São Paulo) – projeção voltada para o gramado da parte traseira do anfiteatro – acesso pelos portões 2 e 10 do Parque Ibirapuera

Capacidade: Antiteatro: 792 pessoas. Área externa: 15 mil pessoas.

Classificação indicativa: 12 anos | Duração: 75 minutos