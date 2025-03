Fernanda Montenegro é aplaudida em pré-estreia do filme ‘Vitória’ no Theatro Municipal de São Paulo

No último dia 10, o Theatro Municipal de São Paulo foi palco da pré-estreia do aguardado filme “Vitória”, onde a renomada atriz Fernanda Montenegro, protagonista da obra, recebeu uma calorosa ovada de pé do público presente. O evento destacou não apenas a performance da atriz, mas também a relevância da história retratada no longa.

Fernanda, emocionada, compartilhou suas reflexões sobre o papel: “Na idade em que estou, posso até continuar fazendo minhas leituras em palcos, mas cinema pede físico, pede fôlego. É um momento muito especial nesse palco aqui agora. Muito obrigada“. Suas palavras ressoaram entre os espectadores, que reconheceram seu talento e dedicação.

O filme, que será lançado oficialmente nesta quinta-feira (13), baseia-se em uma narrativa real. Montenegro interpreta uma mulher corajosa que decide registrar a rotina do tráfico de drogas na Ladeira dos Tabajaras, localizada em Copacabana. Com o auxílio de um jornalista, papel interpretado por Alan Rocha, ela busca levar essa denúncia às autoridades competentes. O elenco também conta com as participações de Linn da Quebrada, Laila Garin e Thawan Lucas.

A produção teve um início trágico, com o falecimento repentino do diretor Breno Silveira no primeiro dia de filmagens. A direção foi posteriormente assumida por Andrucha Waddington, que trouxe sua visão ao projeto.

Com um enredo instigante e uma performance de destaque por parte de Montenegro, “Vitória” promete impactar o público e suscitar discussões sobre temas contemporâneos e sociais.