Fernanda Montenegro anuncia despedida dos cinemas aos 95 anos

Em um momento de grande emoção, a renomada atriz Fernanda Montenegro, aos 95 anos, confirmou que sua próxima atuação em Velhos Bandidos será seu último projeto cinematográfico. A revelação ocorreu durante a pré-estreia de Vitória, filme no qual também desempenha um papel central.

Durante uma entrevista ao Canal Brasil, Fernanda expressou sua alegria por ter trabalhado em seus últimos filmes sob a direção de familiares. “O acaso, como diria Simone de Beauvoir, tem sempre a última palavra. O meu último drama é dirigido por meu genro, Andrucha Waddington, e a comédia que marcará minha despedida é dirigida por meu filho, Cláudio Torres”, afirmou.

A atriz também compartilhou suas reflexões sobre os desafios de atuar na terceira idade. “Aos 95 anos, continuar atuando requer um preparo físico considerável, já que o cinema exige muito nesse aspecto. Entretanto, estou grata por ter a oportunidade de viver esse momento tão especial”, ressaltou.

A trajetória de Fernanda no teatro é vasta, acumulando quase 80 anos de experiência nos palcos. Em relação à estreia de Vitória, ela enfatizou a importância da narrativa e a coragem da personagem que interpreta: “É uma noite muito especial para mim. Este filme aborda temas profundos e a força da mulher retratada na história”, comentou.

Ainda que esteja se despedindo das telonas, Fernanda Montenegro continuará sua conexão com as artes cênicas através de leituras dramáticas em palcos. No ano anterior, ela apresentou um texto da filósofa Simone de Beauvoir e recentemente iniciou o ano na Academia Brasileira de Letras (ABL) com leituras de obras do renomado autor Machado de Assis.