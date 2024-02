Fernanda Lima mostra momento romântico com Hilbert, que se recusa a ir para a Sapucaí: ‘Nunca!’

Entre ir para a Sapucaí assistir ao desfile das campeãs e ficar no edredom curtindo o sábado de preguiça com Fernanda Lima, Rodrigo Hilbert fica com a segunda opção.

A atriz e apresentadora mostrou em suas redes sociais um momento romântico com o marido, com quem está há 20 anos e tem três filhos.

Na cama, ela convida o marido: “Vamos para a Sapucaí? Ver as campeãs?”. Ele, entre beijos e cheiros na amada, responde: “Vai começar com isso de novo?”, e ela responde, rindo: “Você estava todo animado.” “Nunca! Não!”, responde o chef e apresentador.

“Olha que eu vou postar e a Carol Sampaio [dona do camarote] vai ver”, responde Fernanda. “Carolzita, não foi desta vez”, se justifica Rodrigo.

Na legenda do vídeo, Fernanda conta que a frase já virou meme entre o casal. “‘Vamos pra Sapucaí?’ já virou nosso meme. Todo ano igual. E aí? Vamos ou não vamos?”, brincou ela.

A postagem gerou um misto de inveja e admiração entre os fãs do casal. “Imagina você acordar assim sendo beijada pelo Rodrigo sabendo que ele vai consertar tudo e ainda fazer o almoço”, escreveu uma fã.

“Lá vem o 4º filho”, brincou outra seguidora. “O bom é que se ela quiser, ele constrói a Sapucaí, os carros alegóricos tudo em um episódio do Tempero de Família”, comentou outra.