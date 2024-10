Fernanda Bande será jurada de programa culinário na Globo

Fernanda Bande dá mais um passo na carreira televisiva ao assumir o posto de jurada da próxima temporada do Que Seja Doce (GNT). A ex-BBB vai poder usar seus dotes culinários para julgar as receitas e preparações dos competidores do programa.

Apesar de não ter saído do BBB 24 como campeã, a Loba conseguiu alavancar a carreira na Globo. Primeiro, ganhou programa de entrevistas no Multishow com Giovanna Pitel, o Na Cama com Pitanda. No último mês de setembro, ela foi apresentadora na transmissão do Rock in Rio da emissora.

O Que Seja Doce é apresentado por Felipe Bronze e tem também Michele Crispim, Lucas Corazza e Tábata Romero como jurados. A cada episódio, bolos, doces ou chocolate são o ingrediente obrigatório do que os participantes devem preparar. A ex-BBB terá a responsabilidade de analisar a criatividade e habilidade dos competidores.

“É uma honra, um privilégio, um sonho realizado, estou muito feliz. Acredito que será uma temporada incrível”, comemorou Fernanda. Antes do BBB, ela ganhava a vida como confeiteira.