FERJ detalha tabela do Campeonato Carioca de 2025

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) divulgou todos os detalhes do Campeonato Carioca de 2025. Todos os confrontos, mandos, datas e horários da Taça Guanabara estão definidos, com apenas algumas excessões.

Primeiro jogo do torneio, o Botafogo enfrentará o Maricá no dia 11 de janeiro, às 16h, no Nilton Santos. No mesmo dia, o Vasco pega o Nova Iguaçu, às 16h30, em São Januário. No dia 12, o Flamengo recebe o Boa Vista, no estádio Bapstistão, no Sergipe, e o Fluminense encara o Sampaio Corrêa-RJ, em Bangu, às 19h.

O Campeonato Carioca repetirá em 2025 a fórmula das últimas edições, com 12 equipes se enfrentando em turno único, que levará o nome de Taça Guanabara. As quatro primeiras se classificam para as semifinais, disputadas em jogos de ida e volta, assim como a decisão. Os times que terminarem a primeira fase entre quinto e oitavo vão disputar o título da Taça Rio.

