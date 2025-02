Ferj detalha esquema de segurança para Vasco x Flamengo

O Estádio Nilton Santos se prepara para receber um dos confrontos mais aguardados do Campeonato Carioca, a semifinal entre Vasco e Flamengo, marcada para este sábado, dia 1. Em virtude da grande expectativa em torno do clássico, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) estabeleceu um rigoroso esquema de segurança.

Para garantir a integridade dos torcedores e o bom andamento do evento, serão mobilizados 650 policiais militares, dos quais 600 pertencem ao Batalhão Especializado em Policiamento em Estádio (Bepe). Além do efetivo policial, aproximadamente 500 agentes de segurança privada e representantes de órgãos municipais e estaduais estarão responsáveis pela coordenação da segurança e controle do trânsito nas proximidades do estádio.

As medidas de segurança incluem um bloqueio total das ruas que circundam o Nilton Santos, começando três horas antes do apito inicial da partida. Os portões do estádio também abrirão nesse mesmo horário, às 14h45. Para facilitar o acesso dos torcedores, as entradas foram definidas: os vascaínos utilizarão a passarela de concreto da Estação Engenho de Dentro, enquanto os flamenguistas terão acesso pela escada de ferro da mesma estação. A Supervia anunciou que disponibilizará trens extras para atender à demanda na saída do jogo.

A partida está agendada para às 17h45 e é a primeira da semifinal do torneio estadual. O segundo confronto ocorrerá no Maracanã, também às 17h45, e determinará quem avançará para a final. Até o momento, sete mil ingressos já foram comercializados, mas a expectativa é que cerca de 35 mil torcedores compareçam ao clássico. A distribuição dos ingressos prevê que os setores Sul e Leste serão destinados aos flamenguistas, enquanto os setores Norte e Oeste ficarão com a torcida vascaína. Importante ressaltar que apenas 4 mil ingressos são reservados para os setores Sul e Norte (2 mil cada), com o restante da carga total de 38.500 bilhetes disponível para outros locais dentro do estádio.