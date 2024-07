Férias: quais os cuidados para quem tem lipedema e vai viajar?

Julho é época de férias, lazer e diversão. No entanto, para as 10 milhões de mulheres no país que têm lipedema – doença crônica confundida com obesidade, que atinge regiões do corpo como quadris, braços e pernas – viajar pode ser incômodo por conta das dores que a doença provoca. Pensando nisso, um dos membros da equipe do dr. Fábio Kamamoto, do Instituto Lipedema Brasil, o cirurgião plástico dr. David Mognato, lista alguns cuidados para viagens – curtas ou longas, de avião, de carro ou de ônibus – especialmente para quem tem lipedema:

1. Usar meia elástica ajuda a melhorar a compressão e evita que o edema se forme. É importante saber se a meia está no tamanho e compressão certos para garantir o alívio para as pernas porque, além disso, também previne a trombose venosa profunda. “A melhor meia é aquela que comprime a maior quantidade de perna com o maior conforto possível. A malha plana tende a ser mais confortável no início e depois que já estiver habituada, pode passar para as circulares. Para escolher o tamanho, é importante notar que se a meia estiver muito fácil de colocar, provavelmente está grande, o que pode acontecer com meias mais velhas que vão perdendo a compressão. As meias ideias são, geralmente, mais justas no tornozelo e vão ficando mais fáceis de subir”, diz o dr. David Mognato.

2. Durante uma viagem é fundamental levantar-se com regularidade e fazer pequenas caminhadas pelo corredor do avião ou do ônibus para estimular a circulação das pernas. Para viagens de carro, parar em locais seguros para fazer uma pequena pausa para se levantar e se movimentar pode ser favorável. “Enquanto estiver sentada, dá para fazer alguns exercícios simples de movimentação dos pés e pernas, e os de rotação dos pés, que ajudam no retorno venoso”, comenta o dr. Mognato.

3. Para quem tem lipedema uma das queixas é o inchaço. Por isso, é importante beber bastante água durante a viagem para se manter hidratada para que este sintoma não piore.

4. Outra questão que pode levar à piora do inchaço para as mulheres com lipedema é deixar as pernas cruzadas durante a viagem. Por isso, elevar as pernas sempre que possível, usando travesseiros ou apoios, ajuda a liberar o fluxo sanguíneo. “No avião, fazer isso é mais difícil, então nestes casos recomendo o exercício do “acelerar/frear” com os pés no próprio assento do avião. Basta esticar e dobrar os pés fazendo uma leve força no final de cada movimento. Isto faz com que a panturrilha bombeie o sangue para frente e evite a estase e o edema”, conclui.