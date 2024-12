Férias: Programação cultural gratuita para toda a família no Centro Cultural FIESP

Para o mês de janeiro de 2025, o Centro Cultural Fiesp volta com a programação especial do Férias no CCF, uma série de atrações gratuitas que vão entreter, educar e inspirar os pequenos, proporcionando momentos únicos de diversão e aprendizado.

As atividades acontecerão em vários dias da semana e ocupam diversos espaços do centro cultural. A programação inclui oficinas de arte e música, sessões envolventes de contação de histórias e peças de teatro infantil. Por meio dessas atividades, as crianças poderão explorar seus talentos, desenvolver habilidades criativas e expandir seus horizontes culturais, tudo de forma lúdica e estimulante.

Seja para uma manhã divertida ou uma tarde repleta de descobertas, o Férias no CCF reforça o compromisso do Centro Cultural Fiesp em aproximar o público de diferentes formas de expressão artística, tornando o mês de janeiro ainda mais especial para as crianças e suas famílias.

Confira a programação

Serviço:

Férias no CCF

Centro Cultural Fiesp

Avenida Paulista, 1313, Bela Vista?

3 de janeiro até 31 de janeiro de 2025

Programação gratuita